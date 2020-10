Feijóo: “Venda directa a Liberty, venda á Sepi e se non intervención de Alcoa”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificó este miércoles en el Parlamento su compromiso con la permanencia de Alcoa y los puestos de trabajo que genera en la comarca de A Mariña y avanzó, ante una pregunta del BNG, la hoja de ruta de su Ejecutivo para salvar la planta de San Cibrao en el tiempo de descuento en el que ya se encuentra el proceso de cierre. “Venda de forma directa a Liberty; se non, venda directa á Sepi e de aí a Liberty. E se Alcoa prosegue nun plantexamento de mala fe, a intervención é unha solución. Estas son as nosas propostas”.

Con estas palabras, el mandatario gallego expuso en la Cámara los planes de la Xunta para salvar Alcoa, que según insinuó van de la mano con los del Gobierno central, al que reconoció su esfuerzo en la defensa de Alcoa “unha vez que pasaron as eleccións autonómicas”, matizó. Y es que Feijóo le recordó a Ana Pontón que se dirigió al presidente Sánchez “hasta en 17 ocasións” por esta cuestión, pero que la actitud del Ejecutivo central siempre fue contraria hasta el pasado mes de julio. Una vez celebradas las eleccións, Xunta y Gobierno si trabajan codo con codo “aliñados no mesmo obxectivo”. “Non me doen prendas en recoñecelo”, dijo.

Ante las críticas de inacción de Pontón, que acusó a la Xunta de haber originado el problema energético años atrás y de no tener nin política industrial ni valor para intervenir Alcoa, Feijóo recordó que esa intervención “está aí” y es “unha solución”, pero en un Estado de Derecho no es tan sencillo como lo pinta el BNG. “Hai un procedemento”, advirtió el presidente, que dijo que tanto la Abogacía del Estado como la Consellería de Emprego y la autoridad laboral están trabajando “de forma constante” en la materia. “Non hai que descartar ningunha solución”, insistió, pero se necesita acreditar bien “a mala fe” de Alcoa en su intento de cierre para eliminar un competidor.

Además, Feijóo añadió otro componente fundamental para garantizar la viabilidad futura de Alcoa: el estatuto electrointensivo. En este sentido, recordó que en septiembre en España se pagó el megawatio a 48 euros, frente a los 20 de Alemania o los 35 de Francia. “A 48 euros o megawatio non se pode fabricar aluminio”, avisó el también líder del PPdeG, que hizo un repaso de los reitrados incumplimientos del ministerio con este documento, que todavía “non existe” porque solo se presentó un borrador. “E nós xa dixemos no seu momento que con ese borrador Alcoa pecharía”. Es más, Feijóo afeó al BNG haber sido cómplice de ese documento al calificarlo de “satisfactorio” cuando el Gobierno se lo presentó.

Y aprovechó para desacreditar el acuerdo de investidura que los nacionalistas firmaron con Pedro Sánchez, en el que sobre el papel “o de Alcoa estaba solucionado”. “Non lles fixeron nin caso”, le espetó en tono irónico el presidente a Pontón. “De feito, se vén agora pedindo un gran pacto de país para salvar Alcoa, significa que o que asinou con Sánchez xa non lle vale para nada”.

Pontón, por su parte, le reprochó al PPdeG en el turno de réplica tener a “dez deputados en Madrid secuestrados por Casado”, en referencia a la escasa beligerancia de los populares en Madrid con este tema. Trabajadores y miembros del comité de Alcoa siguieron el debate de la sesión de control desde una sala anexa del Parlamento de Galicia.