Feijóo pide a Ribera una transición energética no "abrupta" para Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este martes que aunque desde su Ejecutivo se trabaja para cumplir con los objetivos de la transición energética, ésta se debe llevar a cabo de forma "planificada y moderada", y no de forma "abrupta" para lograr que no se incremente el precio de la energía.

Así se lo ha trasladado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este martes durante la reunión que han mantenido en el ministerio. Según ha explicado al término, Galicia es "una de las comunidades con mayor porcentaje de producción eléctrica vía renovables", con un nivel que alcanzará en breve el 20 por ciento del total.

"Decimos que las transiciones se deben hacer de forma ordenada, moderada y planificada, y no de forma abrupta o improvisada; estamos de acuerdo con los objetivos pero pedimos moderación, planificación y responsabilidad en su ejecución", ha reiterado.

Para Feijóo, el objetivo de esta moderación es evitar que suba el precio de la energía, precio que hace perder competitividad a la industria y que aumenta la factura mensual de los ciudadanos. En este sentido, ha señalado que durante la reunión, a la que han asistido también el secretario de Estado de Energía y el secretario de Estado de Medio Ambiente, le han trasladado a Ribera su preocupación por el futuro de las empresas electrointensivas, como sería el caso de Alcoa.

"En Galicia hay 10 empresas que dan empleo a 5.000 personas y necesitamos un marco estable del precio de la energía para aquellas compañías", ha señalado, para luego matizar que el coste de la energía supone entre un 30 y un 40 por ciento del gasto.

Por este motivo, ha recalcado que esas diez empresas necesitan planificación y un precio para la energía que consumen, y ha señalado que estas empresas, incluido el caso de Alcoa "que esta en situación critica", necesitan concreción de precios para hacer viable el mantenimiento de su actividad.

"El precio de la energía debe ser competitivo como en el resto de países de Europa, que no haya deslocalización hacia otros países de Europa; debe haber estabilidad en las subastas", ha añadido.

Sobre esto, Ribera ha trasladado a Feijóo que sacará la subasta de interrumpibilidad en los próximos días, a lo que le ha mostrado su preocupación porque esa subasta tendrá menos bloques y "por lo tanto habrá menos energía a precio contenido" que en la subasta de 2017. Asimismo, Feijóo señala que son necesarios mecanismos compensadores vía ley de Presupuestos.

MEIRAMA Y AS PONTES. Por otro lado, Feijóo ha recalcado que las centrales térmicas de Meirama y As Pontes son fundamentales para que la comunidad siga siendo excendentaria energética, y ha añadido que "no pueden permitirse el lujo de desconectar esas centrales de respaldo".

"En 2017 triplicaron su producción y actividad, no se pueden desconectar sin alternativa", ha puntualizado, para luego señalar que desde el ministerio les han trasladado que las declaraciones del secretario de Estado que ponía fecha al cierra de las mismas "fueron malinterpretadas".



Así, ha anunciado que no hay límite en 2020 y 2030 para el cierre, que Enel hace inversiones en As Pontes, y que ahora Naturgy debe hacer lo propio en Meirama para mantenerla operativa y que cumpla con las exigencias de emisiones.

"Nuestra propuesta es que tenemos que conseguir que sigan trabajando en Galicia los años necesarios hasta que Alemania u otros países haga la desconexión de sus plantas de ciclos combinados", ha añadido.

RENOVABLES: LA BIOMASA EN GALICIA. Por otro lado, el presidente gallego ha señalado que dado que su región contiene el 40 por ciento de la madera que se corta en España anualmente, el papel de la biomasa como energía renovable es "estructural". Así, han pactado con el ministerio que propondrán dos ubicaciones nuevas para dos plantas de biomasa que le trasladarán en próximas fechas, y que se sumaran a la ya existente. Además, ha puntualziado que esas tres plantas "necesitarán primas porque producir biomasa es caro y está fuera del mercado".

"Es una energía estructural porque supone menos costes en la prevención y extinción de incendios, menos impacto ambiental y un impacto económico positivo, primero porque dejamos de gastar en extinción de incendios y segundo porque utilizamos una energía autóctona que es toda la biomasa que se genera en los bosques gallegos", ha recordado.

Otro de los temas tratados ha sido el del abastecimiento del área metropolitana de Vigo. Según ha explicado, el embalse actual es insuficiente por lo que van a firmar un convenio para bombear agua del Miño y garantizar así agua suficiente.

En este sentido, también ha explicado que han cerrado con Ribera activar los compromisos en saneamientos en A Illa de Arousa, en Ponteareas, en Poio, en Sanxenxo y en Santiago. En este punto, ha matizado que necesitan mantener una reunión urgente con el Ayuntamiento de Santiago para clarificar la situación de la depuradora.



Además, durante la reunión han hablado de hacer una serie de inversiones en el Parque Natural Illas Atlánticas que permitan prescindir del diesel para dar luz a los vecinos de la zona y de los diferentes cámpings del parque.