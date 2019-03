Feijóo pide en Ribadeo el voto para defender a Alcoa y crear empleo

El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, arropó con sendas visitas a Foz y a Ribadeo, tanto al alcalde focense, Javier Castiñeira, que opta a la reelección, como al diputado ribadense que se postula como regidor, Daniel Vega. En un mitin, ante cientos de asistentes que llenaron el Cine Teatro de la villa ribadense, el titular de la Xunta pidió el voto para su partido, primero para ganar las generales, y después, las municipales, porque "España y Galicia necesitan estabilidade e non un presidente, como Sánchez, secuestrado na Moncloa e dependente de independentistas e dos populistas". Culpa al gobierno socialista de no encontrar solución para Alcoa.

Recordó su década al frente del gobierno gallego y el hecho de que el PP "trouxo un gasoducto á Mariña de máis de 65 millóns de euros para manter Alcoa, cando este goberno socialista fixo unha política enerxética errática coa que acabaron pechando as factorías de A Coruña e Avilés".

Pese a que Pedro Sánchez redujo, según afirmó, los presupuestos previstos para Galicia, - "os de Rajoy foron un 30% máis elevados que os actuais para os galegos"-, el PP "soubo gobernar con menos cartos". En la costa lucense, por ejemplo, "ampliamos o hospital, se destinaron tres millóns de euros á rehabilitación de vivendas, abrimos unha escola infantil e en Ribadeo, concretamente, seguimos protexendo e difundindo As Catedrais e investimos 17 millóns de euros na depuradora". En este sentido, Feijóo le recordó al alcalde, el nacionalista Fernando Suárez, que "as competencias en abastecemento son exclusivas do Concello e, pese a iso, a Xunta ten invertido na localidade".

Respecto al BNG, que gobierna en mayoría en Ribadeo, argumentó que se trata de "un partido minoritario en Galiza, con sete escaños". Se pregunta además si a los ribadenses les interesa que "o Bloque concurra con Bildu e Esquerra Republicana de Catalunya ás eleccións europeas". Recordó que en 2015, en Ribadeo "só conseguimos o 22% dos votos, pero nas autonómicas chegamos ao 50%", por eso advirtió: "Somos os mesmos, temos as mesmas ideas e obxectivos, por iso hai que concentrar o voto para impedir que gobernen misturas de mareas, socialistas e nacionalistas en moitos concellos. O PP é a única alternativa á fractura. Nós non imos pactar nos despachos un goberno distinto do que salga das urnas; se unimos o voto, teremos un goberno estable cun modelo que sirva para xerar emprego", matizó.

Con Rajoy afirmó que se creaban "uns 2.000 postos de traballo cada día en España e agora destrúese a diario esa cantidade". Recordó que cuando llegó a la Xunta, había heredado una Galicia con un paro elevado y en el que había caído la riqueza: "Pois ben, Galiza leva catro anos crecendo; en 2018 crecimos máis que a media do Estado. O ano pasado acadamos un récord en exportacións, cun superávit de 3.300 millóns de euros, mentres que en España hai un déficit de máis de 33.000 millóns; somos a Comunidade Autonóma que aporta o 50% das cortas de madeira do Estado e o 50% das capturas e somos o maior productor de conservas despois de Tailandia", enumeró, además de conseguir "o 49% do total dos contratos en España para fabricar barcos".

El presidente destacó que Galicia ha contratado además a más de 1.500 médicos y que pasó de atender a 60.000 personas dependientes, al mes, este año, frente a las 14.000 de hace años. En definitiva, ensalzó una gestión que ha llevado a la comunidad a ser una de las que en menor tiempo paga a sus proveedores y una de las que "non tiveron que pedir nin un só euro para chegar a fin de mes".

"O alcalde de Ribadeo ten que lembrar que as competencias da auga son súas e que a Xunta fixo a nova depuradora"

Por todo ello, apela al voto útil, para concentrarlo en el PP en lugar de por ejemplo, en Ciudadanos, que recordó, "votou para botar a Rajoy do Goberno" y admitió que los populares no solo necesitan ganar, sino mayorías para disponer de un Parlamento que funcione y sea capaz de aprobar presupuestos.

Daniel Vega y también la presidenta provincial del PP en Lugo, Elena Candia, acusaron al alcalde del BNG de Ribadeo, Fernando Suárez, de mantener "unha constante confrontación" con las admnistraciones. El reto del candidato ribadense es el de bajar los impuestos y fortalecer los principales sectores productivos. Todos, incluido Feijóo, tuvieron palabras de agradecimiento para el trabajo realizado por el equipo del PP en la localidad y en concreto mencionaron al expresidente de la agrupación local, Jesús López Penabad.

Los populares destacaron la capacidad de Vega de salir de situaciones complicadas y la pasión y empeño que pone por el Ribadeo "que ama".