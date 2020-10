El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que no pierde "la esperanza de encontrar una solución" y que Alcoa "desbloquee la venta" de la fábrica de San Cibrao a un operador "que ha confirmado su interés" por la factoría de aluminio.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas en Burela antes de reunirse con el comité de empresa de la planta, a cuyos representantes ha transmitido que no tienen "un aliado más incondicional que la Xunta de Galicia" en su lucha por el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo.

Desde Burela, Núñez Feijóo se ha desplazado a Cervo para mantener un encuentro con el comité de empresa de Alcoa, junto con el vicepresidente económico, Francisco Conde.

Consciente de que la situación es "crítica", el titular del Gobierno gallego ha afirmado que no pierde "la esperanza de encontrar una solución". Además, ha añadido que espera "que el Gobierno esta vez sí cumpla con este nuevo operador una tarifa que haga posible la producción de aluminio primario mientras no se instalen energías renovables de autoconsumo".

Feijóo ha señalado que lleva "año y medio diciendo que (Alcoa) se iría si no había una tarifa eléctrica que fuese compatible"

"OBLIGACIÓN MORAL Y MERCANTIL". Para Feijóo, la multinacional tiene la "obligación moral, técnica, mercantil y empresarial de facilitar la venta de la factoría a otro operador que mantenga los puestos de trabajo". "Se lo hemos dicho a Alcoa y al Gobierno central", ha subrayado.

En este contexto, ha reivindicado mantener "una reunión constante y continua desde hace 10 años con Alcoa" y ha remitido a sus "casi 12 años de presidente", en los que uno de sus objetivos, ha dicho, "fue siempre buscar soluciones desde el punto de vista de tarifa eléctrica para mantener esta factoría de aluminio primario". "Y lo hemos conseguido", ha asegurado.

Pero ha proseguido su relato advirtiendo de que "ha habido un cambio de Gobierno en España, se han modificado los criterios de la energía eléctrica, el precio de la energía eléctrica está muy caro y no ha habido decisiones para que pudiera ser compatible con la producción de aluminio primario". Ahí es cuando, a su juicio, "surge y estalla esta crisis".

Al respecto, ha señalado que lleva "año y medio diciendo que (Alcoa) se iría si no había una tarifa eléctrica que fuese compatible" con la producción de aluminio, pero ha lamentado: "Durante un año y medio estuvimos solos".

"No estamos en absoluto de acuerdo con la actitud actual de Alcoa, que ha decidido abandonar España"

Desde las elecciones autonómicas, ha valorado, "por fin el Gobierno central se puso a trabajar con la Xunta y la Xunta con el Gobierno central para trabajar en alternativas". "Prefiero no hablar del pasado pero las hemerotecas saben de lo que estoy hablando", ha apostillado.

En este sentido, ha avisado de que "a 45 euros el megavatio no se puede producir una tonelada de aluminio, es imposible, porque eso es pérdidas, para cualquier empresa que lo explote". Por ello ha urgido "bajar el precio de la energía".

Para finalizar, ha insistido en transmitir el mensaje al comité, antes de reunirse con sus responsables, de que la Xunta no contempla "ninguna posibilidad que no sea el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la fábrica".

"No estamos en absoluto de acuerdo con la actitud actual de Alcoa, que ha decidido abandonar España. No tiene ningún derecho a abandonar a las familias por una decisión empresarial. Si no la quiere operar, está claro, que la venda, y en esto estamos", ha remachado.

Tras la junta de gobierno provincial, Tomé ha insistido en que es necesario buscar la "fórmula legal" para evitar el cierre de la planta de A Mariña

Según ha precisado, a lo que "está" el Ejecutivo autonómico es "a convencer a Alcoa de transmitir esa factoría, que adquirió en el sector público". "Cerrarla sería un disparate industrial sin precedentes", ha concluido.

DIPUTACIÓN DE LUGO. El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé (PSOE), ha emplazado a Alcoa a que devuelva todas las ayudas públicas desde que se hizo con la planta de San Cibrao en 1998 en el caso de que finalmente cierre la factoría, al tiempo que demanda que solucione el "problema medioambiental de la balsa de lodos".

Tras la junta de gobierno provincial, Tomé ha insistido en que es necesario buscar la "fórmula legal" para evitar el cierre de la planta de A Mariña, "llámese intervención o expropiación".

"Una empresa que recibe dinero para el mantenimiento de la nave, para creación y mantenimiento de empleo, si no cumple hay que hacer como con cualquier ciudadano cuando se le requiere que devuelva una ayuda o subvención que ha recibido", expone.

El portavoz del BNG en el gobierno bipartito de la Diputación, Efrén Castro, también ha mostrado su apoyo a los trabajadores

Por ello, defiende que "Alcoa debe de restituir, reponer al erario público el dinero que recibió y que no utilizó en aquello que tenía la obligación de utilizar".

Otro aspecto en el que se ha centrado el presidente de la Diputación de Lugo es en el "problema medioambiental serio que generó" la multinacional americana con "la balsa de lodos". "Lo que no puede ser es que cierren y nos dejen sin gestionar la balsa de lodos y sin depurar todo eso y se tenga que hacer con fondos públicos", avisa.

MANIFESTACIÓN DEL SÁBADO. Por otra parte, Tomé ha informado de que no podrá asistir a la manifestación de este sábado en la ciudad de Lugo que realizarán los trabajadores de Alcoa debido a "problemas de agenda" en Monforte, en donde es alcalde. Con todo, ha comprometido la presencia de diputados provinciales del PSOE.

El portavoz del BNG en el gobierno bipartito de la Diputación, Efrén Castro, también ha mostrado su apoyo a los trabajadores, al tiempo que ha señalado que él sí asistirá a la protesta del sábado.

El comité de Alcoa ha divulgado un nuevo vídeo con el que pretende concienciar sobre el futuro que le espera a la comarca sin la industria

También expresaba su respaldo a las demandas de los trabajadores, el que se comprometía a asistir este sábado a la protesta.

COMITÉ. El comité de Alcoa ha divulgado un nuevo vídeo con el que pretende concienciar sobre el futuro que le espera a la comarca sin la industria.

"No ano 2020, a Xunta lanzaba a campaña promocional do Xacobeo 2021. Porén, este video estase vendo empañado polo escuro futuro que parece que lle espera á Comarca da Mariña se a principal industria decide botar o peche", afirman.