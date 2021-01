Feijóo lamenta el error en la identificación de la fallecida en Xove: "No debe volver a producirse"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado el error ocurrido en una residencia privada que llevó a que una anciana de Xove, fallecida con covid-19, fuese enterrada con la identidad de otra mujer. "Esta cuestión excepcional no debe volver a producirse de ninguna forma", ha aseverado al ser preguntado sobre este caso, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico de este lunes.

La equivocación se produjo cuando las dos ancianas, usuarias de la residencia privada San Bartolomeu de Xove, se contagiaron de covid-19 en diciembre y la Fundación San Rosendo, que gestiona este geriátrico, las trasladó hasta otro centro en Pereiro de Aguiar, donde cuenta con una planta para atender a enfermos de coronavirus.

Las dos mujeres tenían asignadas la misma habitación y, por "un error de identificación durante el proceso de traslado" en ambulancia —explicó la Fundación—, el miércoles 13 de enero se notificó el fallecimiento de una de ellas con la identidad de su compañera. Todo se descubrió este sábado, 10 días después del entierro, cuando la mujer a la que habían dado por muerta volvió a Xove tras recibir el alta.

Al respecto, el presidente de la Xunta ha trasladado este lunes su "solidaridad" a las dos familias que "se vieron confundidas con alto tan importante y tan trascendente como es el fallecimiento de una persona que resultó no ser". "No podemos más que lamentar este error e insistir en que este tipo de cuestiones no pueden producirse. Es una cuestión muy excepcional, pero ni siquiera esta cuestión excepcional debe volver a producirse de ninguna forma", ha recalcado.