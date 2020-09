El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se abrió este martes a una eventual intervención pública de Alcoa para garantizar el empleo en la fábrica de San Cibrao en un momento en el que "no se puede descartar nada".

"En el caso de que Alcoa prosiga en una decisión injusta y malintencionada no se puede descartar nada", dijo el popular en declaraciones a la prensa después de que la compañía comunicase formalmente su negativa a la venta de la fábrica a Liberty House y a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi).

"La situación es muy compleja pero no podemos dar nada por perdido", defendió el presidente gallego, quien reiteró que el cierre de la fábrica supondría un problema para Galicia pero también para España pues "nos quedaríamos sin la única industria de aluminio primario" en el Estado.

Ante esta situación, abogó por un trabajo conjunto entre el Gobierno central y el Ejecutivo gallego para mantener el empleo ahora que "por fin el Gobierno central se tomó en serio Alcoa".

"Llevamos desde hace un año diciendo que Alcoa iba a ser un problema, no solo para Galicia, sino para España" y, ahora "por fin" el Gobierno central está "intentando y trabajando con rigor y en coordinación con la Xunta de Galicia para que se produzca esa venta", dijo Feijóo.

En este sentido, llamó a mantener los esfuerzos conjuntos entre ambas administraciones porque ninguna institución puede permitir la situación actual. "Lo que no puede ser es que Alcoa se vaya de España dejando centenares de puestos de trabajo en la calle cuando pueden seguir siendo productivos si se llega a un acuerdo", sostuvo.

Subrayó que si Alcoa "quiere utilizar de forma fraudulenta su posición para impedir una venta a otra compañía" en base a "intereses espúreos" para no tener ningún competidor en el país. Y "ni el Gobierno central ni la Xunta podemos aceptar una decisión injusta", esgrimió.

De hecho, el presidente gallego apuntó que es necesario que la autoridad laboral acredite que "Alcoa está actuando de mala fe", ya que la posición de la multinacional estadounidense es, a su juicio, "absolutamente injustificable".

"Espero y deseo que Alcoa no caiga en el error de un cierre fraudulento de una compañía que tiene un comprador", ya que, "lo lógico es facilitar la venta", dijo el presidente gallego.

El BNG urge al Gobierno y a la Xunta a intervenir Alcoa

Este mismo martes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó la actitud "templada" y "sin iniciativa" que cree mantienen la Xunta y el Gobierno central ante la situación de Alcoa y volvió a abogar por intervenir y nacionalizar la planta de San Cibrao para "salvar los puestos de trabajo y toda una comarca", la de A Mariña.

A preguntas de los medios tras participar en un acto en Tomiño, la líder de la formación frentista se preguntó "a qué esperan" el Ejecutivo central y el Gobierno gallego para, entre ambos, realizar una intervención "para nacionalizar la factoría" y "garantizar la producción".

Pontón acusó a la multinacional estadounidense de actuar "de mala fe, con prepotencia y (...) con chulería y desprecio por A Mariña y por Galicia". "Y ante esa actitud no vale ya que Xunta y Estado sigan instalados en meras declaraciones, en esa actitud templada, indecisa y sin iniciativa", ha afirmado.

Tomé emplaza a Alcoa a devolver "el dinero que recibió" en ayudas públicas

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, emplazó a la dirección de Alcoa a que devuelva "el dinero que recibió" en formas de ayudas públicas dado que "no cumplió", al situar a las puertas de un posible cierre a la factoría de San Cibrao.



Antes del pleno provincial de este martes, Tomé destacó que "la Diputación dio las líneas por las que se debía de trabajar desde el primer momento que era, justamente, mirar hacia Alcoa y no mirar para otros sitios como pedían algunos". "Y ahora resulta que teníamos razón y a quien había que exigirle era a Alcoa porque no había cumplido sus compromisos, ni de empleo, ni de mantener las instalaciones a pesar de haber recibido muchos fondos públicos", ha reprochado.



"Si se empeñan en irse (por Alcoa) que se vayan, pero lo que no pueden ser es cerrar y que le salga gratis. Por lo tanto, tendrá que devolver el dinero que recibió dado que no cumplió", subrayó.