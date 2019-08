Feijóo escuchará las demandas del comité de Alcoa en San Cibrao

Fuentes de la Consellería de Economía e Industria informaron este viernes de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recibirá al comité de empresa de Alcoa en San Cibrao el jueves en Santiago, en respuesta a la petición de un encuentro que le habían formulado los representantes de los trabajadores mariñanos la semana pasada.

Desde la consellería indican que el presidente ajustó su agenda para poder reunirse con el comité "o antes posible" y por eso el encuentro tiene que ser en Santiago y no en la fábrica, algo a lo que también estaban abiertos los sindicalistas. "Na carta dixémoslle que se non era posible que fose aquí o encontro, estabamos dispostos a ir a outro lado", recordaba Xosé Paleo, presidente del comité que solicitó la reunión "porque a Xunta algo terá que dicir ao respecto da situación actual e xa que o aluminio que se produce a nivel de estado é o aluminio galego", y más en concreto de San Cibrao.

Antes de conocer la respuesta de la Xunta a su petición el comité había acordado realizar una asamblea de trabajadores en la que propondrán un calendario de movilizaciones ante "a pasividade manifesta das administracións neste momento tan crítico para o futuro da comarca", pues recordaban que seguían pendientes de la confirmación de la reunión con la ministra de Industria, Reyes Maroto, a la que invitaron a visitar la fábrica "para que coñeza de primeira man o impacto que esta ten na Mariña". Detallan que el jefe de gabinete les trasladó por teléfono "hai máis de dez días" la intención de Maroto de acudir en la primera quincena de septiembre pero "a día de hoxe" siguen "sen concreción da data".

El presidente de la Xunta recibirá a los representantes de los trabajadores el jueves en Santiago

El comité de Alcoa fijará en el pleno del próximo miércoles la fecha de la asamblea de trabajadores, que podría ser a la semana siguiente, para analizar las movilizaciones ante una situación que califican de "grave", sin que se produzcan mejoras en el contexto energético y tras la decisión de la empresa de reducir la intensidad en la fábrica de aluminio y parar 32 cubas de electrolisis –un proceso que concluirá a mediados de septiembre– para intentar mejorar los resultados de la planta.

"Non se deu cambio algún, non hai perspectivas de que se conforme un Goberno que aprobe o estatuto do consumidor electrointensivo e iso é moi grave, achegámonos cada vez máis ao momento en que Alcoa queira dar outro paso e non queremos chegar aí", lamenta el presidente del comité.