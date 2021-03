Feijóo recibe al Burela FSF y destaca su lucha por la "igualdad en el deporte"

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este lunes al equipo femenino del Pescados Rubén Burela FS por la conquista de la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa y ha destacado su contribución a la igualdad en el deporte.

Así lo ha manifestado durante una recepción al club de la que ha informado la Xunta en un comunicado y en la que Feijóo ha puesto en valor el trabajo de las jugadoras por estar en el élite de este deporte. En el encuentro también ha participado el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete.

As nosas Guerreiras Laranxas do @BurelaFs poden presumir de grandes conquistas.



O triplete que as sitúa no Olimpo do Deporte galego é unha, pero tamén poden estar orgullosas de conquistas que van máis alá dos trofeos, como a da igualdade no deporte, na que son referentes pic.twitter.com/4xxFm10WYX