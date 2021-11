Feijóo critica desde Celeiro la transición energética "abrupta" y "no planificada"

Las Jornadas de Pesca de Celeiro concluyeron este sábado tras una sesión matinal en la que intervinieron, entre otros, la secretaria general de Pesca Marítima, Alicia Villauriz; la conselleira de Mar, Rosa Quintana; y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que fue el encargado de clausurar el evento.

Además, se hizo un homenaje al Servizo de Gardacostas de Galicia, aplazado el año pasado por la pandemia, y se inauguró una exposición instalada por la Consellería do Mar en la cofradía de Celeiro.

VESTAS. Hasta el recinto se acercaron también los trabajadores de Vestas, que continúan con sus movilizaciones para reclamar una solución a su situación tras el anunciado cierre de la fábrica de Chavín.

SOBRE ALCOA. El presidente de la Xunta ha asegurado que no va a aceptar el cierre de la planta de Alcoa, en San Cibrao, y tampoco la decisión de Vestas de deslocalizar la planta de Viveiro y ha reclamado al Gobierno central una transición energética sin "ruptura".

Durante su intervención en clausura las XXV Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero de Celeiro (Lugo), ha puesto a la comarca de A Mariña como ejemplo de los riesgos de una transición "abrupta y no planificada" y ha criticado la estrategia del Gobierno central en este sentido.

De hecho, se ha referido al ejemplo de la central térmica de As Pontes (A Coruña), cuya chimenea "vuelve a echar humo" porque se trata de una planta "rentable" que garantiza un suministro que no se puede "despreciar" por lo menos hasta que no esté disponible la energía eólica de los proyectos en tramitación.

"Sorprendentemente, en un momento en el que España dice apostar por la energía eólica las empresas, tanto Siemens como Vestas deciden huir de España hacia otros lugares. Algo no funciona", ha afirmado Feijóo, que cree que "no casa" el plan eólico estatal con las decisiones industriales sobre esta energía.

Frente a lo que ha considerado "inacción" del Gobierno central, ha asegurado que la Xunta va a seguir trabajando para que Alcoa no se cierre y, tras "conseguir" que el Ere fuese declarado ilegal, el Ejecutivo autonómico va a intentar que en Vestas "ocurra lo mismo".

"Seguiremos petando en las puertas todo lo que sea necesario y todas las veces que sean necesarias", ha garantizado, para oponerse a estos cierres, al igual que rechaza el de Ence en la ría de Pontevedra. "No podemos resignarnos", ha insistido.

También ha señalado la necesidad de apostar por la "pesca de futuro" que sea sostenible tanto a nivel ambiental como económico porque son los trabajadores de este sector "los que llegan los supermercados, y las mesas de los restaurantes y de las familias de toda España" con sus productos.

Tras garantizar que la Xunta va a "seguir apostando" por la comarca de A Mariña, con inversiones en saneamiento o en el hospital comarcal, entre otras, ha lamentado que esta zona sea tan "castigada" por una transición energética que tendría que potenciar los puestos de trabajo, en lugar de destruirlos.

#EnVídeo 📹 Simulacro de un rescate del @GardacostasGal, que fue homenajeado en el marco de las Jornadas de Pesca de #Celeiro pic.twitter.com/sHtXmCcaAS — A Mariña El Progreso (@AMarina_EP) November 27, 2021

GARDACOSTAS. El acto del sábado, en el que también ha participado la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha incluido un homenaje al Servizo de Gardacostas de Galicia, el organismo de la Xunta encargado de la vigilancia, búsqueda y protección del medio marino en las aguas gallegas.

Un servicio que cumplió 30 años en 2020 y que ya ha salvado la vida de 1.800 personas, al tiempo que ha ayudado a hacer frente a la contaminación marina, y ha luchado contra el furtivismo y la pesca ilegal.

Tras participar en este acto, en la cofradía de pescadores de Celeiro y asistir a un ejercicio de exhibición de los guardacostas gallegos, Núñez Feijóo visitó el Buque Hospital Juan de la Costa del Instituto Social de la Marina.