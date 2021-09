Feijóo, sobre el caso Maruxaina: "La sociedad no puede aceptar un atentado así contra la dignidad"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este jueves el "grave atentado contra la dignidad y la intimidad" de las mujeres grabadas sin su permiso en Cervo y cuyas imágenes acabaron en páginas web porno.

Esta semana ha trascendido que la Audiencia Provincial de Lugo ha archivado la causa por la grabación clandestina de ocho decenas de mujeres mientras orinaban en la calle en Cervo durante la celebración de la fiesta de A Maruxaina en el verano de 2019.

El juez ha rechazado los recursos y ratificado el sobreseimiento provisional dictado el pasado mes de marzo porque las imágenes se captaron en una vía pública, no en un lugar cerrado, y por no observar delito alguno contra la integridad moral al no apreciar ánimo "tendencial de quebrantar la resistencia física".

"No conozco el sumario y no voy a hacer demagogia", ha asegurado Núñez Feijóo, que ha afirmado en cualquier caso que la grabación y difusión de esas imágenes supone "un atentado contra la dignidad y la intimidad" de esas mujeres, algo que la sociedad "no puede aceptar" y ha considerado que si hubiera pruebas contra los autores también deberían ser perseguidos.

El presidente gallego ha reclamado alguna forma de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para evitar que haya contenidos en las webs que promuevan violencia contra las mujeres.

También ha recordado que Galicia ha sido la primera autonomía que ha introducido la violencia digital contra la mujeres en su legislación y ha opinado que "hay huecos" en la normativa estatal que deberían ser rellenados.