Feijóo: "Si no baja el precio de la luz, no hay viabilidad para Alcoa"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este viernes de que "si no hay una bajada del precio de la luz, no hay viabilidad para Alcoa" y las empresas electrointensivas "no tendrán" futuro" en Galicia.

Feijóo ha clausurado este viernes la presentación de un documento del Colegio de Ingenieros de Galicia con un centenar de medidas para desarrollar la Comunidad.

En declaraciones a los periodistas tras el acto se ha referido a este tema para recordar que la Xunta, desde el primer instante en el que surgió el problema de Alcoa, ha sostenido que "nunca se solucionará si no hay un precio de la energía competitivo".

Así, ha trasladado al Ministerio de Industria y de Transición Ecológica que "o bajamos el precio de la luz a las empresas electrointensivas o no tendrán futuro en Galicia".

Hay 5.000 personas afectadas, ha abundado, no solamente en Alcoa A Coruña, sino también en San Cibrao, en Megasa o en Ferroatlántica, en definitiva, en el conjunto de industrias que utilizan la luz como materia prima básica para producir.

Feijóo ha recordado que el precio de la luz a este tipo de empresas ha subido un 70% en los últimos años y por lo tanto, ha resumido, "o bajamos ese precio de la luz y hacemos el precio competitivo, o tenemos graves riesgos de deslocalización y pérdida de empleo".

"Estamos a punto de perder definitivamente toda oportunidad para que a algún comprador le interese Alcoa Coruña, porque si no hay bajada de precio de la luz no habrá compradores. Lo decimos de forma clara para que después nadie se lleve falsas expectativas. Si no se baja el precio de la luz, Alcoa Coruña no se podrá vender", ha alertado.

Además, Alcoa San Cibrao y otras empresas electrointensivas corren "serio riesgo".

Sobre el estatuto electrointensivo ha dicho que es "simplemente una cuestión para ir pasando el tiempo": "Parece que lo que interesa aquí es llegar al 28 de abril como se pueda y después decirle a los trabajadores la verdad, y eso hay que hacerlo antes".

La verdad es, ha continuado, que "con ese precio el megavatio no se puede producir aluminio en Galicia ni en España".

En relación a la propuesta del delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, de convocar una comisión de seguimiento como hizo Asturias, Feijóo ha confesado tener la sensación de que "hay un problema de información".

Tras recordar que hace tiempo que se mantienen conversaciones con todas las empresas, el presidente de la Xunta ha instado al Gobierno a "ocuparse de sus competencias", que pasan por fijar el precio de la luz, ha asegurado.

"Las comisiones de seguimiento no son la solución, la única solución es bajar el precio del megavatio para las empresas que utilizan la luz de forma intensiva. El resto es perder el tiempo", ha zanjado.

No obstante, ha explicado que la Xunta ya presentó alegaciones al estatuto y que volverá a hacerlo pero, ha reclamado, "no mareemos la perdiz ni confundamos a la gente".

"Lo que no me gustaría es marear a los trabajadores para llegar con este engaño hasta las elecciones generales y después olvidarnos de los trabajadores", ha asegurado Feijóo, que ha insistido en que el problema de Alcoa no tiene que ver con la cita electoral sino con la necesidad de tener un precio competitivo para las empresas electrointensivas.

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, ha afirmado este viernes que el próximo lunes la Xunta presentará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ante el Gobierno central sus alegaciones al borrador del estatuto del consumidor electrointensivo.

Conde se ha reunido este viernes, en la sede de la Consellería, con representantes de las principales empresas electrointensivas de Galicia, con quienes el Gobierno gallego ha tratado de pactar las modificaciones a realizar sobre la propuesta inicial del estatuto.