La Federación de Comercio vaticina cierres si no hay futuro para la fábrica

La repercusión de un cierre de la fábrica de Alcoa va más allá del impacto en los empleos directos de la empresa y sus auxiliares, pues muchos otros sectores se verían indirectamente afectados. Precisamente el jueves el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, alertaba del "caos" que supondría para la actividad comercial en la comarca y en la provincia, con "consecuencias nefastas en un corto plazo de tiempo", pues cree que muchos negocios se verán abocados al cierre.

José María Seijas pudo comprobar que los comerciantes de la comarca mariñana "tienen mucho miedo, saben que si no va para adelante (la venta de la fábrica o la intervención por parte del Gobierno) el cierre de muchos negocios es casi seguro. Esto supondrá un caos y desaparecerán un buen número de negocios", advirtió.

El presidente de la Federación cree sin embargo que el alcance será también a nivel provincial. "No cabe duda de que tal y como están las circunstancias esto sería un nuevo puntillazo para el comercio no solo de A Mariña, sino de la provincia", dijo Seijas, pues según añadió "hay que tener en cuenta que económicamente Alcoa es un porcentaje muy importante —supone un 30% del PIB de Lugo— y si no va para adelante se va a notar".

En todo caso el empresario confía en que el problema pueda solventase. "Estamos a la espera con la ilusión de que se busque una solución y podamos continuar con esa actividad industrial —la producción de aluminio primario—, que es una actividad también muy importante para el resto de España". Sobre la posibilidad de la intervención pública recuerda las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que "estaban en ello", aunque su opinión es que "lo que diga esta señora hoy, mañana no es verdad".

En A Mariña tanto la federación de comercio comarcal como las asociaciones locales se alinearon desde un primer momento con los trabajadores de Alcoa en sus reivindicaciones y estos días son muchos los empresarios, a título particular, que les llevan víveres al campamento de huelga.