La Fcam solicita un plan de empleo de 250.000 euros para cien personas

La Federación de Comercio de A Mariña (Fcam) solicitó un Programa Integrado de Emprego (Pie) a la Xunta por importe de 250.000 euros para la formación de cien personas. "Reunimos os requisitos necesarios para poder poñer en marcha un Pie, no que estarán implicados os sectores do comercio, da industria e dos autónomos", explicó el viernes el presidente de la federación, José Carlos Paleo, que adelantó que en dos o tres meses podrían tener la resolución. "O plan é unha oportunidade para seguir avanzando no sector turístico e comercial", dijo Paleo, que subrayó que "as obrigacións de reinserción laboral, que son dun 35%, contan co respaldo dos 900 asociados e asociadas da Fcam e as obrigas financieiras están apoiadas por Abanca".

El ámbito de actuación del plan serán los siete concellos cuyas asociaciones de comerciantes forman parte de la Fcam: Foz, Ribadeo, Burela, Xove, Viveiro, Covas, O Vicedo y Lourenzá. "Mediante a información, orientación e asesoramento, formación e prácticas laborais mellorarase a empregabilidade das persoas facilitando así a súa integración laboral e social", indicó Paleo, que destacó que los socios de la Fcam genera unos 2.000 empleos directos e indirectos.

Entre los objetivos del plan figuran ofrecer formación al comercio en materias transversales como informática, nuevas tecnologías o idiomas, así como técnicas que mejoren la motivación personal para una mejor búsqueda de empleo prestando especial atención a las personas desempleadas. Además impulsarán la formación de socorristas, porque consideran que el hecho de que no haya suficientes "é un problema do sector turístico". "Os concellos nos últimos anos están a ter moitos problemas para atopar profesionais que traballen durante o verán e pensamos que é preciso buscar solución de aí que dentro desde Pie propoñamos a realización de cursos formativos específicos, polo que se establece como prioritario un curso con certificado de profesionalidade de socorrismo en espazos acuáticos naturais", afirma Paleo.

Según especificaron desde la Fcam también se establece teleformación para satisfacer la demanda de las empresas del sector agroalimentario, con formación teórica y práctica. En las acciones formativas se emplearán metodologías innovadoras y apoyadas en la tecnología y aplicación 2.0, como la creación de un wiki, las posibilidades que ofrece Youtube o la creación de un site en Google