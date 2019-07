A RESIDENCIA da terceira idade de Foz leva en funcionamento dende o 25 de marzo e dende aquela están cubertas as 40 prazas coas que conta. Son preto dunha vintena as persoas que integran unha plantilla que ofrece servizos de enfermería, terapia ocupacional, animación sociocultural, neuropsicoloxía, fisioterapia, xerocultura e traballo social. Fátima Fernández Gómez ocúpase da dirección dun centro que busca que os residentes atopen nel o seu fogar.

Que balance fai destes primeiros meses de andaina do centro?

Moi positivo. Estivo ao 100% da súa capacidade dende o principio. Dos 40 residentes que temos, 29 viñeron do antigo asilo e os outros once son xente na súa maioría de Foz. A verdade é que nos estamos decatando de que unha residencia de 40 prazas para un concello coma Foz é pequena, tería que ter 70 como mínimo.

Cal é o perfil dos usuarios?

Máis do 70% son mulleres e a meirande parte delas maiores de 80 anos. Tamén contamos cun perfil moi destacado que é o de grandes dependentes, é dicir, persoas cun grao tres de dependencia. Tamén hai xente con demencias e unha pequena porcentaxe son persoas que non teñen ningún tipo de deterioro cognitivo e decidiron acudir á residencia para evitar a soidade.

Como se adaptan á súa nova vida na residencia?

Coas persoas que chegaron do asilo tiñamos algo de medo porque levaban moitos anos no mesmo edificio, pero a verdade é que se adaptaron eles mellor ca nós. Tamén tivemos a sorte de que viñeron traballadores do asilo e iso aportoulles tranquilidade. Das outras once persoas, cinco delas viñeron de xeito voluntario polo que tampouco tiveron rechazo. Un dos motivos de que se adaptaran tan ben é que algo que precisaban era esa relación social que xa non tiñan na súa casa ao estar sós.

Aquí teñen unha rutina.

Si e teñen outros compañeiros e fan actividades. Moitas son mulleres que van ao seu domicilio abrilo e facer o que din elas "mantemento" e despois volven comer e facer actividades. Ao ser de Foz tamén teñen a vantaxe de que cando veñen as visitas son compartidas, porque coñecen á meirande parte dos residentes e falan con eles. Iso é fantástico porque todos se senten acompañados. Ademais veñen un grupo de mulleres que se chama María Auxiliadora, que xa ían ao asilo e teñen con elas un vínculo moi forte.

Que adoitan preguntar os familiares ao chegar ao centro?

Unha preocupación común a todos os familiares é o medo que senten ao pensar que os están abandonando. Cando lles explicas que o que están facendo é o máis axeitado polas circunstancias nas que se atopan os seus familiares, ese nivel de estrés baixa. A residencia tamén é de portas abertas, é dicir, que podes acudir a ver ao teu familiar á hora que queiras e iso tamén lles da liberdade ás familias para acudir.

Que lle diría a alguén que está pensando en ingresar nunha residencia a un familiar?

Primeiro que teñen que mirar as residencias que hai ao seu arredor, valoralas e ir sempre a aquela que lle agradou dende o primeiro momento. Cando entras pola porta e pensas que esa residencia é o lugar onde a ti che gustaría estar, esa é a que tes que escoller. Ás veces é moi duro dar o paso de levar ao teu familiar a unha residencia, pero é moito máis duro pensar que non podes estar ao 100% con el e que lle pode pasar calquera cousa. Nunha residencia sabes que está coidado e acompañado.

Como ve a apertura de residencias na meirande parte dos concellos?

Creo que é moi positivo porque significa que non sacamos á persoa do seu entorno. E digo entorno non só como sinónimo de espazo físico senón tamén de relacións sociais, porque é moi diferente cando entras nunha residencia e xa ves a alguén coñecido. Iso tranquilízaos.

O concepto de residencia tamén foi evolucionando co tempo.

Si. Nun principio eran algo máis sanitario e agora a idea é que sexan máis un fogar social, é dicir, que teñan o ambiente dunha casa e onde se poda decidir o que se quere ou non facer, en lugar de ser algo cerrado e ríxido. En Idea, dende o primeiro día que empecei a traballar con eles, puxeron enriba da mesa que cada persoa é un individuo diferente e pode decidir por si mesmo.

Na posta en marcha da residencia tiveron varios colaboradores.

Un dos obxectivos dende Idea cando se abriu a residencia foi facer que tivera calor de fogar e iso significaba que había que cambiar o que sería un pouco a infraestrutura e o mobiliario, xa que era un pouco máis sanitaria. Pedín a colaboración dunha serie de empresarios de Foz e dos arredores e colaboraron comigo: Construcciones Saa, Otelec, IG10, Pescados Rubén, Asesoría Marcos, as moblerías Moreda e Folgueira, Pinturas Xurxo, restaurante A Quinta, As Brasas, Decoraciones Pura, Artesanía Ilia, Encuadernaciones Principado, as peluquerías Mari Carmen e Isabel, as florerías Fabeiro e Rodríguez Dorado, as cinco farmacias de Foz, a asociación María Auxiliadora e moitos particulares que donaron pequenos mobles auxiliares.