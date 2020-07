El faro de San Cibrao alumbra la capital de Reino Unido

El confinamiento despertó en muchos las ganas de hacer bizcochos, aunque en el caso de otros sirvió para recuperar esa destreza innata para las manualidades que estaba un poco dormida. Es el caso de Rebeca Mella, de San Cibrao, que se animó con un reto de la marca Vans de la que resultó premiada a nivel europeo, así que además de ser la autora de una faro de cartón que ilumina la tienda de la marca en Londres se ha hecho con unas zapatillas personalizadas a coste casi cero.

"Souben do concurso en Instagram e animeime a participar pero vin que había moitos pro, que facían cousas de gran nivel, así que tiña que pensar en algo para poder sorprender", cuenta Rebeca que, tras desechar la idea original de un papagayo apostó por algo que tenía muy cerca y que cada día veía desde su ventana: el faro de San Cibrao.

CON LUZ

Fue el de la Atalaya el que le dio la idea, aunque su trabajo no es una fiel reproducción del faro que ve desde su vivienda.

Faro realizado por Mella en la tienda central de Vans. EP

Para confeccionarlo utilizó materiales muy básicos como las cajas de zapatillas de la marca —que era un requisito imprescindible del reto— palos de madera, un vaso de cristal para la parte superior y un Pin y Pon a modo de farero. El resultado, un faro con luz propia y con el que se ha impuesto a creaciones llegadas de toda Europa para el concurso que la marca puso en marcha para aliviar el confinamiento impuesto por culpa del coronavirus.

Un primer objetivo que funcionó en el caso de Rebeca. "Son moi teimuda e cando me poño cunha cousa sempre teño que acabala, así que estiven dous días moi entretida e adicada a ese traballo", del que lo más dificil, dice, "foi dar forma ao caperuzo, que me deu bastante que facer e máis as ventás".

Una edificación que se levanta sobre una base de madera donde colocó arena de la playa que tiene la suerte de tener tan cerca.

"Non me esperaba para nada gañar e o que máis ilusión me fixo foi cando me chegou o correo", confiesa la joven, de 33 años de edad. Hasta su casa se desplazó un mensajero para recoger su obra, que llegó intacta a la capital británica, donde la marca de ropa deportiva tiene su tienda central, y desde donde sus clientes pueden admirar el trabajo llegado desde Galicia.

PREMIO

​ Mella posando con sus nuevas Vans personalizadas. JOSÉ Mª ÁLVAREZ

A ello, suma un descuento del 99 por ciento en la compra de unas zapatillas personalizadas, para las que Mella escogió unos botines en fondo negro con estampado de leopardo, con las que posa la imagen de arriba. "É que son bastante clásica", recuerda entre risas la joven, que reconoce que siempre ha sido "bastante manitas" y que se dedica últimamente a elaborar pendientes y pulseras con piedras del arenal de Cubelas.