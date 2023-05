Familias y pandillas disfrutan de un Bispo Santo que recupera su tirón

Pandillas de amigos y familias de Foz trasladan su morada este fin de semana al área recreativa de Bispo Santo para disfrutar de esta romería centenaria que confirma su recuperación tras los años del covid. "A raíz da pandemia baixara un pouco pero este ano subimos máis e esperemos que esta tendencia siga ascendente nas vindeiras edicións", comentaba desde la organización Marcos Lastra, quien calculaba en "unhas 1.500 persoas" las que acampan o tienen una mesa en el monte de A Grela estos días.

"Hai xente que monta mesa aínda que sexa só para comer", dice, mientras que otros, sobre todo los más jóvenes, llevan todo lo necesario para pasar estas noches. Tras el traslado de la imagen de San Gonzalo a la capilla el domingo pasado, la fiesta arrancó este viernes con verbena con D'Cano y Fussion, en una velada donde "aínda que as previsións do tempo non eran moi boas, ao final estivo unha noite bastante xeitosa e non houbo ningún incidente. Todo o mundo o pasou ben".

Esa primera noche dio paso al día grande del sábado, que empezó con misa seguida de sesión vermú con el grupo Ritmo Joven, "unha sesión vermú espléndida, con moita xente grazas a que nos acompañou o tempo, con sol e boa temperatura", dice el organizador, y donde a los que estaban instalados se sumaron muchas otras personas que suben a tomar el vermú y a comer, pues en el recinto está la pulpería Rochela de Vilalba con pulpo, jamón cocido y churrasco.

La tarde siguió con actividades infantiles como la actuación de Cé Orquestra Pantasma, tras las que pinchó DJ Litainer para mantener la animación hasta la hora de la cena y después, con las fuerzas repuestas, dar paso a la verbena con las orquestas Ritmo Joven y Charleston.

La fiesta termina este domingo, día en que volverá a haber misa solemne a la una y media y sesión vermú larga con el grupo Fénix y la charanga Louband. "Será unha sesión vermú tipo verbena, Fénix fará un primeiro pase de aproximadamente unha hora e media ou dúas, despois Louband estará sobre hora e cuarto e acabará Fénix outra vez ata que aguante a xente", dice Lastra, quien cita que la música se puede extender hasta las cinco o las seis de la tarde.

La principal novedad que tenía la fiesta este año era un servicio de autobuses con subida y bajada a Foz para dar más comodidad y evitar riesgos a los romeros. Este domingo los habrá también de doce a tres de la tarde y de seis a nueve, con paradas en la cafetería Dandy y en la explanada de las Torres.