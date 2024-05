Familiares de usuarios de la residencia de Foz lamentan falta de información

Familiares de usuarios de la residencia de mayores de Foz volvieron a quejarse este miércoles de la falta de información y de consenso por parte del gobierno local respecto a la nueva adjudicación del servicio, que se debatirá esta tarde en pleno y que entrará en vigor el 1 de julio con la empresa asturiana CK Senior Gestión SL. Esta nueva adjudicación supone nuevos precios de 1.630 y 2012 euros, que no podrán variar hasta junio de 2029.

Los afectados indican que la diferencia de precio en el periodo entre adjudicaciones, desde el 17 de enero de 2023 al 30 de junio de este año, la paga el Concello con cargo a un canon que incluyó en el presupuesto de este año, pero lamentan que no se les informó como repercutiría individualmente ese canon en la futura subida y dicen que no entienden como no se tuvo en cuenta en la nueva licitación "o prezo que se estableceu para pagar o canon transitorio e que é coincidente co prezo medio das residencias da zona, pois este prezo permitiu que a empresa sainte puidese xestionar economicamente a residencia incluindo o lexítimo beneficio empresarial".

"Tampouco se contou con nós para estudar un posible prezo de saída de licitación, prezo que entendemos debería ter en conta fundamentalmente a suba acumulada do IPC", añaden.

Asimismo, se quejan de que no se escuchen sus reivindicaciones "pois esta actitude pouco democrática e transparente está a provocar a desesperación de moitas familias que non poden facerlle fronte a este abuso". Y es que según sus cálculos los precios suben entre un 53 y un 96%.

"Nunca nos negamos a asumir unha suba, pero dentro duns parámetros obxectivos", aseguran, "pensamos que o alcalde debería poñerse as pilas directamente cos afectados para evitar, por unha parte a quebra da maioría das economías familiares dos residentes e por outra a espantada da lista de espera".

En este sentido dicen que si ya se estableció un periodo transitorio, "para que a empresa sainte se puidese resarcir da súa situación de quebra debido á pandemia e ao inicio da guerra de Ucrania" no entienden el motivo de que ahora no se pueda esperar "a modificar a actual ordenanza de axudas, que só atende os casos de emerxencia social e que a día de hoxe só beneficia a un residente, ou a establecer un novo canon que financie unha parte da suba ou a negociar con outras administracións algunha liña de financiación complementaria". Y ponen sobre la mesa que pueda haber "unha privatización encuberta".

Finalmente, critican que el alcalde no se esfuerce en conseguir una solución consensuada para evitar situaciones "que van ser dramáticas" a las familias.