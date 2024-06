Familiares de usuarios de la residencia de Foz se constituyen en plataforma de afectados

Una treintena de familiares de usuarios de la residencia de mayores de Foz, que ya mostraron en varias ocasiones su desacuerdo con la subida de precios en el servicio que supone la nueva adjudicación que entra en vigor el 1 de julio, realizaron este viernes una visita conjunta a sus familiares tras la cual mantuvieron una reunión en la que decidieron constituirse como plataforma de afectados. "En esta primera reunión éramos una treintena de familiares, pero recogeremos firmas para que se pueda sumar más gente", explicó al término del encuentro Manuel García, el portavoz del colectivo.

Entre sus primeras actuaciones, según avanzó García, figura la de solicitar un encuentro con el alcalde para que les explique el mecanismo de las ayudas articuladas por el gobierno local para paliar la subida de precios en el centro. "Estamos abiertos a un incremento razonable, pero no a subidas que pueden superar el 90% y queremos saber como se articularán las ayudas de emergencia social de las que habla el alcalde porque según la actual ordenanza los beneficiarios tienen que cumplir una serie de condiciones que la mayor parte de nosotros no cumple".

El alcalde solicitó una entrevista con la conselleira de Política Social

Por su parte el alcalde, Fran Cajoto, anunció que solicitó una reunión con la conselleira de Política Social, Fabiola García, para abordar la transmisión del edificio y las alternativas para aumentar un servicio "que é claramente insuficiente".

"Temos que traballar de forma conxunta para ofrecer o servizo que necesita Foz. Con 40 prazas na residencia e máis de 150 en lista de agarda estamos moi lonxe das necesidades do noso concello". En este sentido subrayó que la transmisión de la propiedad del edificio, que es del Consorcio pero lo gestiona el Concello, permitiría al gobierno local solicitar un concierto con la Xunta y abaratar el precio de las plazas. También insistió en que las ayudas de emergencia social , con una partida de 270.000 euros, evitarán que los usuarios se queden fuera.

"Unha solución podería pasar por aproveitar as instalacións do vello asilo e evitar a ruína do edificio"

Cajoto puso, por primera vez, encima de la mesa la posibilidad de aprovechar las instalaciones del antiguo asilo y así también evitar la ruina del edificio, "aínda que habería que superar moitos atrancos ao ser de propiedade privada, da fundación Martínez Otero".

El PP le reprochó al regidor que no atienda este servicio

Sobre este tema también se pronunció el portavoz del PP, Javier Castiñeira, que le reprochó al alcalde, que lleve "catro anos sen resolver nada do asilo de anciáns, unha infraestrutura e un equipamento que sabemos que non é municipal pero que si se poden facer xestións para que exista unha posibilidade de que haxa unha nova residencia".

Además puntualizó que formando parte del gobierno de la Diputación, no se entiende como el ente provincial "non axuda a arranxar o asilo coa fundación e poñelo en funcionamento como fixo a Xunta no seu momento".

"Non se entende que Cajoto pida máis residencias cando a que hai non a atende", le reprochó el popular al alcalde, "o que está a facer é faltar ao respecto aos usuarios da actual residencia, aos seus familiares e a todos os veciños de Foz"·.