Familiares de usuarios de la residencia de Foz califican de "suba abusiva" los nuevos precios

Familiares de usuarios de la residencia de Foz emitieron este martes un comunicado en el que califican de "suba abusiva" los nuevos precios que tendrá el servicio cuando entre en vigor el contrato con la nueva adjudicataria CK Senior Gestion SL el próximo 1 de julio. Un incremento, aseguran, al que "dificilmente poderán facer fronte moitos residentes". "Descoñecemos os criterios económicos que se estableceron no concurso, pero á vista dos novos prezos o que si temos claro é que non se tivo en conta o máis relevante e xusto: os incrementos acumulados do IPC e dos salarios", explican.

Según sus cálculos los precios subirán una media de más del 52% "cando o IPC amulado desde 2018 (ano en que se abre a residencia) ata decembro do 2023, así como a suba dos salarios no mesmo periodo segundo convenio colectivo vixente non pasan do 22%". Así, indican que calculando los precios con un Iva del 4%, los usuarios válidos pasarán de pagar 830 euros a 1.630, lo que significa 800 euros más, es decir un 96,47% de incremento; los de grado 1 que pagan ahora 1.109 euros tendrán que abonar 521,52 euros más, un 47,02%; los de grado 2 que abonan 1.222 deberán pagar 1.983, un 62,32%: y los de grado tres que ahora pagan 1.360 pasarán a pagar 2.012 euros, lo que implica 652,92 euros, un 48,01%.

"Entendemos que había que actualizar os prezos da residencia, pero non con estas procentaxes abusivas que non obedecen a criterios obxectivos de aumento de prezos e salario", indican y añaden que hay que tener en cuenta que "para o mesmo periodo a suba acumulada das pensións foi do 17,7%, 4,3 puntos inferior ao incremento medio do IPC citado e que as axudas á dependencia dificilmente poderán paliar esta suba porque a inmensa maioría das pensións dos usuarios son mínimas e de cuantías reducidas".

Para los familiares la subida más razonable y justa "é unha que vaia entre a suba acumulada das pensións e o IPC acumulado durante estes cinco anos".

Para las familias este incremento incidirá negativamente en la lista de espera, "pois moitas familias renunciarán a ocupar praza por non poder facerlle fronte a este custo e outras moitas xa nin se plantexarán solicitala". Esta lista de espera es ahora de más de 150 personas.

Piden más concreción en las ayudas

Las familias también echan de menos más concreción en las ayudas a las que podrán acceder los usuarios para hacerle frente a la subida, "sexan estas con cargo aos presupostos municipais ou a programas doutras administracións competentes". Indican que deberían saber cual será la cuantía, su duración o los requisitos para acceder a ellas.

"O ata o de agora anunciado en prensa é moi xenérico e, pola súa falta de detalle, tememos que poda tratarse dun novo anuncio de carácter político pero carente de contido real, en especial, se os referidos requisitos son de difícil cumprimento e que na práctica provoquen que a maioría dos afectados non podan beneficiarse delas".

Esperaban una información "máis directa e persoal"

Los familiares aseguran que "o lóxico e humano sería unha información máis directa e persoal por parte dos membros do equipo de goberno e non esperar a que tivesemos coñecemento pola prensa dos cambios que se nos van aplicar de forma inmediata".

Además piden que se les facilite una copia íntegra del estudio de viabilidad que sirvió de base para la fijación de los nuevos precios, "así como do que no seu día foi elaborado e que serviu de xustificación para o mantemento de prezos pola anterior concesionaria". "Desexaríamos comparalos para entender que circunstancias cambiaron en tan corto periodo de tempo, para agora xustificar tan brutal alza nos prezos do servizo".

Finalmente, consideran que "a residencia de Foz deber cumprir por riba de todo unha función social e non convertirse nun medio de especulación ao servizo de intereses exclusivamente empresariais".