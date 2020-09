Familiares de usuarios de la residencia de Burela reivindican un patio exterior para el centro

Familiares de usuarios de la residencia de mayores de Burela pusieron en marcha hace dos meses la reivindicación de que los residentes cuenten con un patio exterior en el que poder tomar el sol o estirar las piernas en estos momentos en los que la pandemia del covid-19 los mantiene encerrados en el centro, que no cuenta con ningún espacio exterior. "Es una residencia abierta en la que los ancianos que están bien pueden salir, pero con el covid-19 solo han salido los días 23 y 24 de junio porque después cerraron con el rebrote que hubo en la comarca y ahora pudieron hacerlo unos quince días en agosto y volvieron a cerrar por el aumento de casos", explican Elvira Vázquez y Rita Rodríguez, que tienen ingresadas en el centro a su madre y su tía, respectivamente, y que están abanderando esta reivindicación.

Ambas subrayan que los cuidados en la residencia "son muy buenos y cuentan con profesionales excepcionales", pero que esta circunstancia excepcional derivada de la crisis sanitaria ha convertido el centro "en algo peor que una cárcel, porque en las prisiones tienen patio al que poder salir y aquí no lo hay". Por eso reivindican un espacio exterior y señalan además a la plaza anexa al centro que da a la calle Emilia Pardo Bazán, donde hay instalados aparatos de gimnasia para mayores. "Pedimos que por lo menos lo vallen como un patio de colegio para que puedan usarlo los ancianos porque ahora mismo no lo está usando nadie, ya que es un espacio que acostumbra a ser utilizado por los usuarios de la residencia", indican.

Además subrayan que estar siempre encerrados está afectando psicológicamente a las personas que se encuentran bien y que estaban acostumbradas a realizar sus salidas diarias para pasear o hacer algunas actividades en la localidad.

Las dos mujeres explican que el espacio es de titularidad municipal y que el alcalde, Alfredo Llano, les explicó que debe ser la Xunta la que solicite su uso para que se pueda producir una cesión. En este sentido, explican que desde la dirección de la residencia pidieron a la delegación territorial de la Xunta en Lugo que hiciera este trámite. "Creemos que ya está solicitado, pero nosotras todavía no tenemos respuesta", explican y subrayan que urge dar una solución a los ancianos "porque no pueden estar ahí encerrados tanto tiempo, porque ya van seis meses y vamos a continuar bastante tiempo con esta situación", afirman.

En este sentido, apuntan a que hace unos cuatro años que la dirección de la residencia en aquel momento ya había solicitado poder hacer uso privado de ese espacio "porque la entonces directora consideraba también que era necesario que los mayores pudieran contar con un espacio exterior donde moverse". Pero aquella petición se quedó ahí.

APOYOS. Para poner en marcha esta reivindicación cuentan con el apoyo de otros familiares y de muchos usuarios que se encuentran bien, de los que ya han enviado solicitudes para llevar a cabo este cierre de la plaza a la Xunta y al Concello. "Tenemos la dificultad de que esta residencia cuenta con muchos residentes de fuera y resulta complicado contactar con todos los familiares, pero con todos los que nos hemos hablado nos han apoyado", indican. De hecho Rita explica que fue así, poniéndose en contacto con familiares como contactó con Elvira, que ahora le está ayudando para conseguir su objetivo.

También iniciaron una recogida de firmas en los establecimientos comerciales de Burela «para demostrar que el pueblo está de acuerdo con esta cesión». Además informaron de la situación al PP y al BNG bureleses para que sean conocedores de la situación y "hagan fuerza también para que se produzca esta cesión".

Las dos mujeres se muestran esperanzadas con obtener una solución positiva y subrayan que no cejarán en su empeño de conseguirlo. "No pararemos hasta conseguirlo", aseguran y reconocen que lo único que lamentan es que si al final lo consiguen ya será invierno y los mayores no podrán disfrutar tanto de ese espacio como en los meses de buen tiempo que están pasando ahora.

La Xunta y el Concello estudiarán la viabilidad del proyecto

La Consellería de Política Social y el alcalde de Burela, Alfredo Llano, confirmaron ayer que ya se habían producido conversaciones entre el Concello y la delegación territorial de la Xunta en Lugo para abordar este proyecto y ver la viabilidad de poder llevarlo a cabo.

"A Xunta deberá facer a petición e nós veremos que podemos facer"

El alcalde burelés explicó que la Xunta hará la petición formal para la cesión del espacio requerido y después «dende o Concello veremos o que podemos facer e colaboraremos en todo aquilo que entre dentro das nosas posibilidades».