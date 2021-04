El fallecimiento de Miguel Ángel Folgueiro Lorigados, un vecino de A Pontenova de 55 años, se vio rodeado por la polémica. La familia de su pareja, Pilar García Veiga, asegura que desde el hospital Lucus Augusti no les alertaron del óbito a ninguno de los teléfonos de contacto de la familia. Fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) niegan este extremo y afirman que se cumplieron todos los protocolos. El finado fue enterrado este miércoles por la tarde en Vilameá.

Milagros García Veiga comentó que el domingo les avisaron del agravamiento de la salud de Miguel Ángel por hemorragias internas. "Dixeron que a súa vida corría perigro, pero que chamarían se morría". Milagros figuraba entre los contactos del Sergas, ya que su hermana sufre una fuerte depresión tras la hospitalización de su pareja y tuvo que dejar de visitar al enfermo a las pocas semanas.

Miguel Ángel Folgueiro falleció en la madrugada del lunes, pero Milagros García asevera que se enteró casi treinta horas después, a las 11.30 horas del martes, "cando, ao non ter novidades, decidín chamar ao hospital". García expresó su malestar por este olvido y por el hecho de que "había xente na Pontenova que sabía da morte, pero non nós. Unha traballadora social do Hula comunicou o deceso aos servizos sociais da Pontenova, que tramitaban o ingreso de Miguel nunha residencia".