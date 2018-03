Familiares de una usuaria del hospital de ancianos San Sebastián y San Lázaro denunciaron diversas deficiencias que aseguran haber detectado en el centro. Especialmente se refieren a que apenas hay calefacción, incluso en estos días, y que carecen de ropa en sus habitaciones. Además, denuncian que en estos días recortaron sin avisarles los horarios de visita, restringiendo el tiempo que pueden ver a sus familiares.

El centro está gestionado por la Congregación de Marta y María, aunque depende del Concello de Ribadeo. El alcalde, Fernando Suárez, matizó las indicaciones realizadas por estos familiares apuntando que en lo referente a la calefacción "non é que se quite a calefacción, é que se baixa por indicación dos fisioterapeutas que traballan alí, para evitar que os anciáns estean demasiado amodorrados".

En lo tocante a la reducción del horario de visitas el alcalde también reconoció que se había recortado "pero foi porque as propias xerentes do centro se queixaban de que a xente entraba a calquer hora e subían ás habitacións sen control. Por iso se reducíu ese horario e non só iso, tamén impuxeron algunhas normas".

Los familiares de esta interna en el centro no están de acuerdo con las explicaciones del regidor y aseguran que llevaron el asunto ante varios representantes municipales como el trabajador social, la concejala de servicios sociales, la primera teniente de alcalde o el propio regidor ribadense y lamentan que tras varias reuniones no solo no les hayan ofrecido una solución sino que "ni siquiera nos ofrecieran una explicación a lo que estaba pasando".

Las reclamaciones fueron tratadas personalmente y presentadas por escrito en el Concello, que respalda a las gestoras del asilo

De hecho, presentaron por escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento un documento en el que exponen la situación que están viviendo con su familiar y la experiencia que vivieron, que califican de muy decepcionante, y aseguran haber recibido "un trato poco humano por parte de algunos responsables municipales".

En concreto, la sobrina de una de las mujeres allí internas afirma que la única solución que le dieron es que se marchase a otra residencia, cuando ella apunta que ni tiene por qué hacerlo ni quiere, porque tiene una plaza en ella que le corresponde y no tiene por qué abandonarla, y que lo que pretende es que el centro funcione correctamente.

En este sentido, el alcalde ribadense mostró su "total apoio ao traballo que están facendo as relixiosas da congregación de Marta e María que traballan alí, porque considero que de verdade o fan realmente ben".

Además, añade que tanto las personas que presentan estas quejas como cualquier otra "se non está contenta rétoa a que leve aos seus familiares a calquer outro centro, porque van ver que este noso de Ribadeo funciona moi ben en relación entre calidade e prezo, e estamos moi satisfeitos de como o levan".

Al margen de esas quejas, los familiares presentaron por escrito al Concello otras puntuales como la imposibilidad de tener un toldo frente a la puerta para que no les dé el sol o la caída de parte de un falso techo que Suárez Barcia apunta que "é algo que pasa por como está o edificio, e xa o estamos amañando".