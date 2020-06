Once personas de la familia xovense en que se detectó un brote de Covid-19 han dado positivo, confirma Miguel Díaz, uno de los afectados, quien este jueves lamentaba que "empezamos a ser os apestados sociais". Este marino mercante, que pasó cinco meses y medio aislado en el barco antes de regresar hace poco más de un mes a su domicilio en Viveiro, asegura que "case non saímos, ata hai mes e medio meus sogros non viron á neta recén nacida de miña cuñada, cando se puido saír".

El diagnóstico les sorprendió porque "os coidados que tivemos foron esaxerados, rozando a obsesión, saímos o menos posible, contamos cos dedos das mans os establecementos aos que fumos, só saín tomar un café cunha persoa que deu negativo, e só nós demos positivo".

Cuando la abuela de la mujer tenía unas décimas de fiebre, el suegro de Miguel se hizo la prueba, en la que dio positivo el martes 23. A partir de ahí le siguieron el resto. La familia desconoce dónde se contagió, baraja varias opciones, pero ninguna coincide con principios de junio, cuando los facultativos sitúan el contagio.

Miguel precisa que hicieron una comida normal en casa un fin de semana, en la que se juntaron doce personas. Él también visitó a sus padres y a unas tías en Cervo, donde está aislado, pero ni unos ni otras están contagiados. Ahora estudian con Sanidade la posibilidad de trasladarse a su vivienda de Viveiro para seguir allí el confinamiento, porque tienen miedo a que los negativos empiecen a tener síntomas.

Demetrio Salgueiro: "O virus está entre nós, polo que pido que se tome en serio, quizáis había un pouco de relaxación"

"Como estamos agora é levadeiro, a dor e o cansancio palíanse con paracetamol, hai que tomalo como unha rutina. A familia que pense que está libre, que se olvide. ", relata Miguel, quien agradece los ofrecimientos de ayuda.

El afectado piensa que pudieron tener cualquier despiste. Ahora constata la preocupación de sus familiares por su estado y destaca la atención de los servicios sociales de los concellos y de Sanidade, "que se volcaron". Miguel subraya que "non puxemos impedimento a investigar, eu son grupo de risco e colaboro para axudar a coñecer o virus". Reconoce que "nos nos gusta ser o primeiro foco da Mariña, pero tocounos". Aconseja acudir al médico con síntomas, porque "atendéndoo a tempo lévase ben, non hai que despistarse e hai que concienciarse", recalca.

REACCIONES. El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, solicita a vecinos y visitantes que tomen las precauciones necesarias para evitar contagiarse ante la apertura de movilidad y desplazamientos. Aconseja respetar la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, como medios más eficaces para prevenir la propagación del Covid- 19, una vez que se ha constatado que "o virus non desapareceu, está entre nós, polo que pido que se tome en serio, pois xa sabemos das consecuencias que pode ter e hai que estar alerta, quizáis había un pouco de relaxación".

El ribadense Fernando Suárez Barcia, señaló que el municipio no ha registrado nuevos casos, aunque reconoce que la situación "é moi cambiante" y envió un mensaje de "tranquilidade, prudencia e responsabilidade" invitando a "traballar para que o esforzo terrible do confinamento válese para algo, de nada vai servir relaxar as normas na nova normalidade, polo tanto curémonos en saúde".

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, también hizo un llamamiento a la tranquilidad "sen esquecer que atopámonos nunha crise sanitaria" y recordó la "necesidade de non baixar a garda e manter todas as medidas de protección establecidas", petición que extiende a los visitantes.

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, pide a vecinos y visitantes que mantengan las medidas de seguridad para evitar contagios y reclama más medios a la Xunta. Solicita a Sanidade y al Sergas recursos para dotar "do material e do persoal sanitario necesario ao centro de saúde e ao Hospital da Mariña, que no verán atende a 200.000 habitantes, senón ante onda de contaxios como a que se produciu estamos indefensos".

El regidor burelés, Alfredo Llano, hizo una llamada "á responsabilidade individual para loitar contra o Covid-19". Anunció que en la junta de seguridad local de la próxima semana analizarán cómo mejorar la protección de la población y concienciar a los ciudadanos para que no haya retrocesos, dado que "non se sabe onde está o virus e non hai que descoidarse".

Por su parte, Acisa reclama responsabilidad a vecinos y visitantes "para evitar contaxios que poderían ocasionar un novo confinamento, o que tería consecuencias gravísimas". El presidente de Acisa, Francisco Iriarte, demanda colaboración de los diferentes establecimientos para evitar aglomeraciones y a los clientes que mantengan las distancias de seguridad y sigan las recomendaciones sanitarias. "Non podemos permitirnos unha volta atrás, que ocasionaría danos irreparables para a imaxe da vila e da economia local".

Recuerda que perdieron la Semana Santa y la campaña de primavera, por lo que invita a "salvar o verán e gozar, pero fagámolo con sentidiño. O Covid-19 levou por diante moitas vidas e moitos postos de traballo, sexamos responsables para que isto non volva ocorrer. Está nas nosas mans".