Una familia se queja de que el cura de Burela no se presentó a un entierro

Una familia de Burela expresó sus quejas ante la ausencia del cura párroco de la localidad en un entierro que tendría que haber oficiado el miércoles a las seis menos cuarto de la tarde. Según explicaron familiares de la fallecida, fue el propio sacerdote el que les señaló la hora del sepelio ya que era, según les dijo, la única a la que podía realizar el oficio.

Indicaron que tras aceptar la hora la comunicaron a su familia que llegó a Burela. Muchos familiares lo hicieron desde Valladolid a propósito porque residen allí. Pero llegó la hora de oficiar la eucaristía y el sacerdote no se presentó.

Apuntan los familiares que al principio creyeron que se trataba de un simple retraso "pero logo caemos en que non viría, porque isto é algo que fai con frecuencia. Chega ás misas cun cuarto de hora, vinte minutos ou media hora de atraso, e nunca ninguén se queixou porque á xente dálle vergoña, pero nós non imos deixar que isto quede así e xa nos tratamos de poñer en contacto co Bispado, pero ninguén contestou o teléfono en todo o día", apuntaron este jueves, añadiendo que continuarán haciéndolo hasta que consigan hablar con responsables de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol para expresarles sus quejas. Este diario también trató de ponerse en contacto con la diócesis, pero tampoco fue posible.

