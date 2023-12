Una familia de feriantes de Foz perdió parte de sus útiles de trabajo en un incendio

Una familia de feriantes de Cangas de Foz perdió la madrugada de este miércoles una parte importante de los enseres con los que trabaja en el incendio que sufrió el almacén donde los guardaba. "É unha impotencia, non podes facer nada", lamenta Sonia Machado, la madre de esta familia con cuatro hijos que se llevaron un susto importante al darse cuenta de las llamas que calcinaban el almacén. El padre tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios por el impacto emocional del suceso, "pola impotencia de non poder salvar nada". Ninguno resultó herido y las llamas no alcanzaron a su vivienda, en el Camiño da Cruz.

"Estabamos durmindo e o meu home sentiu como se foran explosións, que eran da uralita que estaba rebentando", relata. Al salir fuera vio cómo ardía la bodega: "Dixo que correramos e sairamos, que estaba ardendo por detrás da casa. Foi un susto tremendo porque temos catro nenos e estaban moi asustados", comenta Sonia. De inmediato cogieron las mangueras para intentar apagar el fuego y conseguir que no se acercase a su vivienda ni a la vecina, hasta que llegaron los bomberos.

La familia, que en Reyes tenía pensado iniciar sus primeras ferias del año, por la comarca y A Coruña, analizará ahora cómo solventar las pérdidas ocasionadas por las llamas, que son "moi grandes". "Tiñamos alí tanto como temos na casa porque era o sitio onde gardabamos as cousas. Perdemos catro figuras dunha atracción que estabamos preparando, maquinaria dunha das bocaterías, a fritideira, a prancha, a máquina de perritos... un montón de cousas", cita.

En la extinción participaron los bomberos de Barreiros con apoyo del GES de Cervo y también acudieron una ambulancia y la Guardia Civil. Desde el servicio de bomberos explican que cuando llegaron el fuego estaba "moi desenvolvido" pero lograron proteger una zona de almacén en la que había "bombonas de helio e algunha de gas". Estuvieron cerca de dos horas trabajando en el lugar.