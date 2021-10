La familia de la desaparecida en Foz pide colaboración para revisar pistas

La búsqueda de Maruja C.R., la mujer de 69 años que desde el domingo por la tarde falta de su casa en el lugar de Morgallón, en la parroquia focense de Fazouro, acabó este martes, de nuevo, de manera infructuosa. La familia solicita colaboración a los vecinos de las parroquias próximas de Nois, Cangas y Cordido, a fin de que recorran las pistas y caminos que conducen hacia Fazouro y hasta la LU-152 como límite, fijándose en los márgenes, así como en cabañas próximas. La petición se produce al creer que no se adentraría en el monte, pero sí caminaría por pistas. "Ao medio do monte non se metía, pero polos camiños e pistas camiñaba sen control, non paraba", apunta un familiar, quien está convencido de que "fíxoselle de noite e desorientouse".

La mujer solía caminar bastante, aunque indican que no levantaba mucho los pies del suelo, lo que dificultaría el avance por el medio del monte. Además, en teoría llevaría puestas unas zapatillas de casa, que si bien son cómodas, no son el calzado más adecuado para andar entre los árboles. Maruja marchó de casa en otras ocasiones, pero siempre regresó.

FORESTALES. Los integrantes del dispositivo que coordina la Guardia Civil para la búsqueda de Maruja, en el que participan dotaciones de los bomberos de Barreiros, el GES de Cervo, la Policía Local y Protección Civil de Foz, trabajadores municipales y vecinos, recibieron ayer por la tarde el apoyo de agentes forestales de la Consellería de Medio Rural, quienes se desplazaron para ayudar debido a su conocimiento de los montes. El operativo revisó por la mañana el litoral y el entorno de las casas.

La unidad de rescate de Cans de Salvamento de Galicia (Casaga), especializada en búsqueda de desaparecidos, acudió tras solicitar el capitán de la Benemérita su participación a la Xunta. Se trasladó con un par de perros, que durante la mañana estuvieron por los caminos y el lugar de O Raxal, donde la desaparecida se despojó de parte de su ropa. Los canes no consiguieron detectar ningún rastro válido en esa zona cero en que se hallaron las prendas a primera hora de la noche del domingo, posiblemente debido a que ya esté muy pisada. El marido, también de avanzada edad, y la hija, con quienes vivía, así como otros familiares también acompañaron en el rastreo a los grupos.

El resto de los integrantes en el operativo batieron otros puntos por la mañana para evitar que contaminasen el lugar con olores que pudiesen crear confusión en los perros, que por la tarde buscaron en otras áreas. Al mismo tiempo se retomaba la batida de manera intensa por los montes, organizados en grupos y por cuadrantes para rastrear la mayor superficie posible. El espacio de búsqueda aumenta cada día, además de revisar de nuevo las pistas por las que ya se pasó con la esperanza de encontrar a Maruja.

Otros efectivos rastrearon en el entorno del río Ouro, donde ya estuvieron el lunes y al que hoy acudirán efectivos del Grupo de Actividades Subacuáticas (Geas) de la Guardia Civil.