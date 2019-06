Una familia de Covas pide que no rompan su acera al no cortar el paso

Una familia de Covas se ve obligada por una sentencia del juzgado número 2 de Viveiro a dejar pasar por el medio de su finca a vecinos colindantes, quienes reclamaron el paso a pie y con vehículos hacia sus casas. Esto obligó a los dueños del solar a retirar el portalón y el enrejado metálico para no obstaculizar el tránsito, que según acta del notario vivariense se realiza sin impedimento, igual que certifica la empresa que ejecutó las obras, que considera que "para nada entorpece el paso, incluso se puede acceder mucho más fácilmente, debido a su amplitud y al firme de hormigón realizado para adecentar la zona", cuyo ancho supera al del camino público asfaltado por el Concello hasta la propiedad. El hormigonado interior ha sido pagado por la familia directamente a la empresa.

El fallo judicial ordena "reponer, a su costa, las cosas al estado anterior que tenían, aperturando la cancilla y retirando el cierre de mallazo y estacas metálicas, aceras y zahorra o gravilla suelta, en cuanto interrumpan o dificulten el paso". Sin embargo, su cumplimiento no ha satisfecho a los dos demandantes ni tampoco o otro colindante que no denunció, según la familia. Esto hizo que el pasado día 10 se presentasen en el domicilio con una empresa para picar la acera, ante lo que los propietarios avisaron a la Policía, que entendió que el asunto debía dirimirse en otras instancias.

La familia también recibió ese día la contestación de oposición a los escritos presentados en el juzgado y que hasta entonces no habían obtenido respuesta.

Las obras se acometieron además con todos los permisos pertinentes, pero además una certificación del Concello indica que "non consta no inventario de Bens Municipais ningún camiño que atravese a referida parcela". Por esa razón, les indicaron que podían cerrar la finca completa. Recuerdan que el día en que colocaron las vallas acudió la Policía alertada por un vecino, que no hizo nada al presentarle todas las autorizaciones en regla.

El conflicto afecta a una vivienda, ubicada en el lugar de Casanova, de As Pallaregas, que en uno de sus laterales limita con un conjunto de ocho casas medianeras que forman un cuadrado y que tienen otro vial de entrada, que nunca llegó a las situadas en la parte superior del terreno en pendiente, cuyos titulares se servían de los patios de las vecinales para pasar, por lo que testificaron en la vista celebrada en noviembre de 2016, cruzando así sobre senderos y terrenos de otros titulares.

La acera que pretenden retirar los demandantes facilita el tránsito de los padres de la familia, quienes son mayores, así como el acceso tanto a su vivienda como a las restantes. Por este motivo, solicitan que se revise el caso y que se tomen en consideración su alegaciones, pues entienden que no se tuvo en cuenta toda la documentación que aportaron, ante lo que se sienten impotentes.

La familia de Dolores González se pregunta "por que hai que quitar a beirarrúa se se pasa mellor que antes de facela, penso que unha persoa de boa fe non permite que se faga iso, xa abrimos o resto segundo nos indicaron o perito e un avogado e logo tivemos que abrir máis ao aportar eles unha nova peritaxe", explica.