Una familia de origen rumano dejó a deber en un establecimiento hostelero de Viveiro más de 8.200 euros después de celebrar en él una boda con unos 200 invitados. Habían adelantado 1.500 euros acordados pero se marcharon del convite sin abonar la cantidad pendiente y no dan señales de vida desde entonces. La Policía Nacional de la ciudad trata de localizar a las tres personas que suscribieron el contrato con el restaurante, que eran el novio, su hermano y su padre, que para las autoridades están en paradero desconocido.

La celebración fue hace ya más de dos semanas, el miércoles 9, y los responsables del establecimiento acudieron a la comisaría a denunciar este miércoles 23 por la tarde. Según explican desde la Policía Nacional, los tres hombres –residentes al parecer en Viveiro– acordaron con el restaurante un precio para la celebración del convite -para el que ellos mismos aportaron los refrescos y parte de la comida- y abonaron 1.500 euros por adelantado, lo que no hizo sospechar a los propietarios del negocio. Concretamente en marzo firmaron el contrato y entregaron 500 euros, en abril dieron una segunda parte de 700 y a principios de mayo otros 300, quedando pendientes de abonar un total de 8.266 euros.

La Policía Nacional lanzó peticiones de búsqueda y detención en España y Rumanía sobre el novio, su hermano y su padre

Las mismas fuentes relatan que, cuando al terminar el banquete los responsables del negocio les indicaron que tenían que pagar la cantidad que faltaba, los aludidos les dijeron que vendrían al día siguiente, argumentando que en ese momento el padre no estaba en condiciones de pagar. Sin embargo no lo hicieron y, pese a que desde el restaurante intentaron contactar con ellos, ya no respondieron a sus mensajes.

ORDEN DE BÚSQUEDA. La Policía Nacional trató de localizarlos en los teléfonos de contacto que facilitaron al negocio y también los buscó en las direcciones que constaban, sin éxito por el momento. Por todo ello la comisaría vivariense lanzó peticiones de búsqueda y detención en España y Rumanía, país al que creen que pudieron viajar los sospechosos de este "simpa".

Además hizo gestiones para tratar de localizar a la novia, asimismo de origen rumano y según consta con domicilio en Ourense, aunque también vivía en el municipio de Viveiro.