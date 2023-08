Una familia de Barreiros busca hogar para un perro abandonado

Una familia de Barreiros está buscando un hogar para un perro que llegó a su casa, suponen, después de ser abandonado. Se llama Rayo y desde hace tres meses ha estado recorriendo la localidad de San Cosme, en Barreiros. Según su cuidador de acogida, José Esteban Maseda, el pastor alemán de raza mestiza lo renombraron así ya que "aparecía e desaparecía coma un raio" en la finca de sus padres.

Durante este tiempo ha ido visitando su hogar habitualmente y ha ido ganándose el cariño de la familia y los animales del domicilio. Sin embargo, Maseda y su familia no pueden quedarse con el cachorro y están buscando el mejor lugar para que Rayo se pueda adaptar y encontrar el amor que necesita. "Meus pais xa teñen moitos animais e non nos podemos facer cargo de forma permanente del, pero queremos que o seu novo fogar sexa o mellor".

Desde hace 12 días han conseguido tenerlo protegido a la espera de contactar con una persona interesada en su cuidado. "Non faremos unha entrevista como tal, pero si asegurarnos de que a persoa lle aporte o que precisa e non o volvan abandonar".

El origen de este perro es desconocido ya que apareció con un collar con un mosquete roto. Además el veterinario al que lo llevó la familia de acogida puntualizó que los anteriores dueños no le pusieron chip, ni vacunas. "Posiblemente, estamos falando dun caso de abandono ou dunha persoa que non tivera a información do chip. É moi raro que non déramos cun responsable do can", cuenta Maseda.

El cánido de aproximadamente dos años, ya cuenta con chip, vacunación y desparasitación en regla. Su carácter es afable, pacífico y muy sociable. "Encántalle a libertade e non podería estar nun piso ou nun lugar moi pequeno. Precisa dunha casa que tivera cerco", especifica.

Aquellos interesados en conocer, saber más información o adoptar a Rayo puede llamar al 686.67.72.49.