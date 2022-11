"Fálta xente para a axuda no fogar"

O vixésimo oitavo Encontro de Avós e Netos do Vicedo xuntará este sábado no pavillón a 242 maiores, —89 homes e 90 mulleres— e 50 netos. Cada participante recibe un agasallo, un foulard elas, un chaveiro co escudo municipal eles e para os menores hainos distintos segundo a súa idade. Ademais sortean cestas e produtos doados por empresas locais e provedores que tocan ao 50% dos asistentes. A festa arrincará con comida, entrega de agasallos, sesión vermú e xogos hinchables para os mozos. Polbería Mario de Viveiro servirá polbo e codillo con tarta de Santiago e bebidas. O trío JM de Ortigueira animará a xornada.

Ten boa aceptación a festa?

Hai xente que chega ás doce e media para coller sitio. Nós abrimos as portas á unha da tarde. Tamén pensan nos máis novos... Dende hai uns anos traemos colchonetas e uns pintacaras para os nenos, porque son moitas horas e senón abúrrense, dese xeito están entretidos e divírtense.

Que servizos presta o Concello aos maiores?

A maioría da xente é maior. Nós colaboramos coas actividades culturais e de lecer de todas as asociacións. Na zona rural o que máis piden é ter unha estrada en condicións e bo alumeado.

Como van coa axuda no fogar?

Imos sacar o prego porque caducou o contrato. O prezo da hora subiu máis do dobre, ata agora pagamos a 12,50 euros máis IVE, pero a empresa está perdendo cartos porque todo subiu e repercute. Tamén convocamos prazas para traballadoras, no concello hai moitas formadas polos obradoiros, pero cando pedimos xente quedan desertas porque non queren vir, penso que é algo xeneralizado. É un tema preocupante, non atopamos persoal para traballar, iso que pagamos o estipulado para o seu grupo por lei e os desprazamentos a 0,19 euros por quilómetro, pero por esa cantidade hoxe non é rendible ir a ningún lado. Levan uns anos cobrando, antes non se lles pagaba nada polo desprazamento. Non sei como imos amañalo.

Hai moitos usuarios?

Cada vez hai unha lista de espera máis longa, En axuda no fogar temos 69 familias. Ademais temos unha empresa para atender a dependencia as fins de semana e os festivos, que bota unha man.

Cando prevé que empece a funcionar o centro de día?

Levamos un tempo redactando o prego para abrir o centro de día, xa temos a autorización da Xunta, que era fundamental, e penso que as bases terémolas listas entre mediados de xaneiro ou finais. Dáme a impresión de que a xente vai ser un pouco reacia a usalo, pero esperemos que pouco a pouco vaian. Está equipado e ten cociña, na que só faltan os utensilios. Ten 24 prazas e levarao unha empresa co que paguen a Xunta e os maiores.

Farán melloras de accesibilidade?

O centro é accesible, pero na zona urbana investiremos uns 48.000 euros para facilitar a mobilidade.