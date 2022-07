La falta de socorristas en Barreiros se cuela en el debate político municipal

El trágico suceso del fallecimiento de un bañista en la playa de Arealonga, en el municipio de Barreiros, el pasado sábado hizo que la falta de socorristas en este municipio, donde solo hay uno, se colase en el debate político. El PP aprovechó que justo este lunes estaba convocado un pleno para plantear la necesidad de corregir esta situación y su portavoz, José Manuel Gómez Puente, se ofreció a "colaborar na solución deste problema" y por ello presentó una iniciativa plenaria "sempre co ánimo de sumar para axudar a resolver os problemas do municipio". Su oferta era que se utilizase su "experiencia" para tratar de solucionar el déficit de socorristas "para estes meses de verán nas praias de Barreiros".

Gómez Puente, sin embargo, no concretó en la propuesta que hizo pública cómo lo haría, solo indicó que querían "aportar a nosa experiencia para colaborar na solución do problema".

Recuerda que en los años en los que ellos gobernaron en Barreiros "había un servizo de socorristas punteiro" y aunque admite que "as circunstancias cambiaron", considera que Barreiros "ten que contar co número de socorristas necesarios para cubrir debidamente o litoral no tramo que lle corresponde".

La alcaldesa, Ana Ermida, desconocedora todavía de los detalles de la propuesta del PP, se preguntó "que poden facer para solucionar isto, porque o mellor que poderían facer é convencer á Xunta, onde goberna o seu partido, de que cambie o decreto do ano pasado que regula os requisitos para poder traballar como socorrista e que é o grande problema co que nos estamos a atopar. Se poden facelo, nós encantados".

Ermida considera necesario que desde el Ejecutivo autonómico dicha normativa se adapte "á realidade do sector". Asimismo, criticó que esta propuesta del PP local llegue "xusto neste momento, buscando a oportunidade para facelo, pero a ver cales son as súas propostas concretas".

En todo caso, les recordó que incluso sin el actual decreto "eles mesmos xa tiveron problemas para ter socorristas. E un caso destacado foi en 2017 cando deixaron tres praias sen eles".