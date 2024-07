La falta de comisión deja a Viveiro este año sin romería de Naseiro

Los vecinos de Viveiro y sus visitantes no podrán disfrutar este año de la tradicional Romería do Bo Xantar, en Naseiro, pues finalmente nadie se ha decidido a organizar una cita que es de las más tradicionales y clásicas, ya no solo de la comarca sino de Galicia.

Las últimas semanas, tal y como informó este diario, hubo un grupo de personas interesadas que se entrevistó con la alcaldesa, María Loureiro, pero ante la falta de apoyos, declinó la idea de llevarlas adelante. Tras este intento nadie más se ha interesado por organizar este evento que cada año reúne a miles de romeros que hacen vida durante cinco días en el campo de la fiesta.

Las redes sociales echan humo estos días sobre este asunto con diferentes quejas en relación a la no celebración de esta romería, que está declarada de Interese Turístico de Galicia.

La comisión saliente lo dejó antes de terminar la edición del 2023

La comisión saliente anunció antes de terminar la edición de la fiesta del año pasado que no continuaría al frente de la organización, en parte por las críticas recibidas y en gran medida también por las dificultades y trabas que encontraba a la hora de poder realizar la fiesta, especialmente en lo que se refiere a los diferentes permisos que se les exige.

En esa misma línea se ha manifestado en la tarde de este lunes, con un comunicado en el que ponen sobre la mesa la decisión de no seguir fue "mayoritariamente" por las complicaciones con los permisos de la Xunta y de Augas de Galicia que tienen que solicitar, entre otros para poder realizar la romería.

En este sentido, pone de relieve también que esta decisión se tomo "moito antes de que o Concello anunciase que non podía axudar as festas no 2024" y añaden que "se hai miles de pesoas esixindo unha festa, algún voluntario tería que aparecer, e non esixirllo a un Concello que non pode pagar as festas este ano", exponen.

Asimismo, dejan entrever que la Administración autonómica fue exigiendo cada vez más trámites que acabaron por complicar en extremo la organización. "Cada vez prohibían máis cousas" y que además "levan anos dicíndonos que alí non se pode seguir facendo a festa".

La alcaldesa lamenta que este verano no haya esta romería

Desde el Concello de Viveiro, su alcaldesa, María Loureiro, "lamenta" que finalmente Naseiro no se celebre y hace hincapié en que la situación "vén das complicacións que tivo a anterior comisión á hora de organizar a derradeira edición".

Loureiro destacó en este sentido que no surgió ninguna alternativa seria a la anterior comisión, y que el grupo de vecinos interesado nunca llegó a constituirse como tal. Asimismo, la regidora quiso dejar claro que con la situación económica del Concello, que hasta la fecha carece de presupuestos —van a aprobación el miércoles—"este ano non houbo cartos para ningunhna festa tampoco para esta".

Una fiesta muy arraigada

María Loureiro resaltó que esta es "unha festa moi arraigada e importante para todos os viveirenses", que cada año sumaba miles de visitantes llegados de toda Galicia. También hizo hincapié en su declaración como de Interese Turístico de Galicia, lo que da idea de su importancia.