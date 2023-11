La falta de ayudas a asociaciones y clubs genera crispación en Viveiro

La falta de ayudas por parte del Concello de Viveiro a asociaciones y entidades deportivas este año levanta críticas en la oposición. El PP acusa al bipartito de "deixar tirado" al deporte "por unha inaudita falla de previsión e de manexo das prioridades económicas" mientras que Por Viveiro, que ya llevó el asunto al pleno a principios de este mes, ve "inaceptable" esta situación para clubes y familias.

La portavoz del PP, Mariña Gueimunde, rechaza las explicaciones de la alcaldesa, que afirmó que no se iban a retirar estas ayudas, pero que ahora no las podían abonar por tener que hacer frente a pagos de la deuda o de la luz. "Iso que cualifica como pagos sobrevidos non é outra cousa que un despilfarro sen precedentes para un Concello ao borde da quebra. Dilapida en propaganda e no superfluo. É un verdadeiro escándalo", sostiene Gueimunde.

Instalaciones "nunha situación calamitosa"

La popular también denuncia que las instalaciones deportivas están "nunha situación calamitosa por unha absoluta falla de mantemento nestes vinte anos", y cita que hay goteras en el pabellón, que el campo de fútbol está "sen auga quente suficiente para os numerosos nenos que practican deporte" o que la piscina suma "numerosas deficiencias" que generan quejas de los usuarios, entre otros.

Mariña Gueimunde se pregunta "onde están" BNG y Por Viveiro. Dice que el Bloque "vía fondos para catro dedicacións exclusivas pero non di nada de que un Concello sen escolas deportivas municipais e que deixou todo o deporte base en mans de clubs privados non cumpra cos compromisos económicos adquiridos para asegurar a súa viabilidade, cargando nos petos das familias uns cuantiosos aumentos de cota que permitan aos seus fillos seguir practicando deporte". La popular también responsabiliza a Por Viveiro, "que tivo na súa man non dar continuidade a todo este desastre".

Por Viveiro insta a dar una "solución inmediata"

Desde Por Viveiro, Bernardo Fraga recuerda que el gobierno se comprometió a "manter e incluso mellorar as axudas aos clubs deportivos do concello" y subraya que estas aportaciones "son vitais para moitos dos equipos de base que este ano tiñan comprometidos moitos gastos en base ás promesas do goberno".

Recuerda que Por Viveiro fue "o único grupo" que llevó este asunto al pleno "sen ningunha resposta" y considera que la situación "é inaceptable". "O deporte de base é unha prioridade que non se pode deixar de lado, e menos con falsas promesas", dice el portavoz, que insta al gobierno municipal a "aboar as axudas comprometidas e buscar unha solución inmediata para os nosos clubes".

El gobierno recalca que no se retiran las ayudas

La alcaldesa, María Loureiro, aclara que el Concello "non ten en ningún caso previsto retirar as axudas" a los clubs deportivos. "O único que pasa é que agora mesmo non podemos proceder ao seu abono, xa que o Concello debe afrontar o pago dos intereses da débeda e outros gastos como o recibo da luz, que este ano se triplicou", explica.

La regidora asegura que están "buscando unha solución" y recuerda que el Concello "colaborou sempre cos clubs deportivos e os eventos que realizan, e seguirémolo facendo". Agrega que "os hábitos de vida saudables e a práctica deportiva dos nenos e nenas sempre foron e seguirán sendo unha prioridade para o goberno local de Viveiro”.