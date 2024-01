La falta de la autovía costera, una losa para la comarcaque aleja Ribadeo y Viveiro

La falta de autovía pesa desde hace años como una losa en el desarrollo que podría tener A Mariña Occidental en general y Viveiro en particular, porque tampoco se ha modernizado su salida por la LU-542 hacia la autovía AG-64 Ferrol-Vilalba. En el otro extremo, Ribadeo, Barreiros y Foz disfrutan de un acceso más rápido a servicios que se prestan en Asturias y a los de la propia capital lucense. "Desde Barreiros é mellor ir a Lugo que a Viveiro para moitas cousas", confiesa Salvador Díaz Caselas, empresario vinculado a los servicios inmobiliarios y ganaderos. Para

David Vigo. EP

otros, como el vivariense David Vigo, dueño de la ingeniería, laboratorios y almacén Isanor, invertir en la rehabilitación de una nave de salazón y posteriormente almacén de construcción en desuso, para convertirla en su sede de Celeiro, es casi "una apuesta personal".

"O plan xeral está pendente de aprobación, temos malas infraestruturas e a dependencia de Alcoa aínda é moi grande pero eu véxolle unha ubicación diferente, que pode ter potencial, a pesar de que o 80% do noso traballo de acústica está fóra da Mariña", dice Vigo.

Viveiro y Xove todavía encabezan indicadores como el producto interior bruto (PIB) comarcal, gracias a acoger a muchos trabajadores de Alcoa cuya media salarial sobresale del resto. Aluminio se asienta y cotiza en la parte xovense del complejo. El PIB de los vivarienses, es decir, el valor de lo que produce cada uno, supera al de los ribadenses: 19.532 euros/año frente a 16.881, pero en ambos casos cayó unos mil euros en la última década. Viveiro perdió industria pero, al igual que Xove y A Pontenova, duplica el porcentaje de trabajadores del sector industrial de Ribadeo, donde mandan los sueldos del comercio y el turismo. Sin embargo, esto y el tirón de Puerto de Celeiro con la pesca no bastan para mantener el dinamismo que tuvo la ciudad, todavía la tercera población de la provincia por habitantes. Arrastra problemas que, aunque estén en vías de solución, no tendrán un efecto a corto plazo.

Nave de David Vigo en Celeiro.

El más importante es no disponer de un plan general de urbanismo. El PXOM arrastra 16 años de trámites, entre informes técnicos y contestaciones -la última de hace unos días por parte de la Axencia Galega de Infraestruturas (Axi)-, para disgusto de muchos propietarios y empresas. "A xente está desesperada e non quere facer nada aquí, non hai solo nin seguridade xurídica para emprender", afirma rotundo Bernardo Fraga, director ejecutivo y arquitecto técnico de la firma vivariense Arnela Arquitectura.

La actividad se redujo a las viviendas unifamiliares y rehabilitaciones, con apenas siete licencias de obra nueva el pasado año, lo que en un municipio de 15.000 habitantes deja clara la parálisis. Tampoco están para tirar cohetes en el resto de A Mariña, más pendientes de liquidar los despojos de la gran crisis del ladrillo, pero al menos en Ribadeo y Foz las normas urbanísticas y unas mejores comunicaciones animaron la construcción de varios edificios. "Onde está tirando é en Foz y Ribadeo, porque pasa por alí a autovía", recalca Fraga.

Y la autovía A-74 vuelve a estar, por acción u omisión, en boca de políticos en campaña, como la Vía de Alta Capacidad que debería romper el aislamiento vivariense. Para aliviarlo, esta semana la Xunta aprobó el proyecto de trazado que mejorará la seguridad y capacidad de la LU-540 entre Viveiro y Cabreiros, con obras por 15 millones que comenzarán rectificando curvas de A Arredoada y en abrir un carril de adelantamiento tras años de apenas reforzar el firme.

Las comunicaciones y el planeamiento son el nudo gordiano para atraer inversiones en un Viveiro cuyas comunicaciones dependen de un puente originario de la dominación romana, el de la Misericordia, y muy condicionado por la considerable deuda municipal a la hora de atender el envejecido casco histórico y lo construido en la época de vacas gordas.

"Una de nuestras fortalezas es lo bien comunicado que está Ribadeo"

Las comunicaciones han impulsado Ribadeo y lo explica la presidenta de Acisa, Carmen Cruzado: "Una de nuestras principales fortalezas es lo bien comunicado que está Ribadeo. La autovía A-8 es vital pues nos permite acceder a tiro de piedra al aeropuerto de Asturias y al Ave. Y nos conecta con otras ciudades gallegas como Santiago, A Coruña o Lugo". Isabel Méndez, gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro (CCH), reconoce en este sentido que "no competimos en las mismas condiciones pues, si bien nos mantenemos o avanzamos un poco, sin el PXOM y buenas infraestructuras es difícil atraer empresas que produzcan aquí, el coste logístico casi hace más interesante tener la empresa en el polígono de Vilalba, al que solo le falta el aeropuerto, aunque esté a 20 minutos de aquí". En Ribadeo prima la gran variedad de negocios pues "nuestro comercio (moda, deporte, calzado, complemento, regalos, pastelerías, panaderías, hoteles y ofreta gastronómica), es un referente en Lugo y en Asturias. Pero además, abrimos los domingos por la mañana y es un punto a nuestro favor porque asturianos y lucenses aprovechan para comprar y pasear, tomar el vermú y comer", dice Cruzado. Podría añadir que funciona el cine y muchos ribadenses trabajan en los pujantes astilleros de Gondán en Castropol o en la factoría de Ence en Navia.

Aunque en el apartado industrial, detecta debilidades: "La falta de suelo empresarial a precios competitivos que atraiga más negocios al polígono. Se trata de una zona perfectamente comunicada con la autovía y podría tener más movimiento que en la actualidad, creando puestos de trabajo".

En el caso de Viveiro, a pesar de las numerosas iniciativas del CCH, el porcentaje de afiliados a la Seguridad Social que emplea el sector servicios es del 69%, cinco puntos más que hace una década pero lejos del 78% de Ribadeo o Barreiros e incluso el 73% de Foz. Por no hablar del 83% de ocupados en este sector en Lugo o el 80% de Monforte, según datos del Instituto Galego de Estatística de noviembre pasado.

"Con casi 16.000 habitantes, clientes de Ortigueira, Mañón y Cariño que prefieren Viveiro antes que Ferrol, estamos dejando escapar inversiones y oportunidades en una plaza comercial importante como es Viveiro, en una zona con mucho potencial la responsabilidad es de todas las administraciones, que se pasan la pelota unas a otras", argumenta Isabel Méndez.

El déficit de infraestructuras opera como un efecto dominó, a pesar de la mayor especialización de los negocios y la adaptación de los regentados por gente joven a las nuevas tecnologías y venta online. "Competimos en productos y trato personal con otras poblaciones —asegura—, lo notamos en las navidades, aunque emprender es cada vez más un deporte de riesgo, falta de relevo generacional y a los comerciantes más veteranos les cuesta adaptarse a los nuevos hábitos de consumo".

EL EFECTO RENTA. La renta media por persona en Viveiro era de 12.960 euros y en Ribadeo de 12.792, según datos del Instituto Nacional de Estadística referidos a 2021. En niveles similares a Burela pero más baja que en Foz (13.240 euros), Xove (13.512 euros), Lugo (13.613) y más baja que en Cervo (14.829 euros) o As Pontes (15.372) por su peso industrial.

Evolución

Viveiro: de la transformación, a estancarse

Viveiro tuvo una gran transformación urbana pero sin correspondencia en las comunicaciones. El viejo muelle, hoy aparcamiento, espera apremiantes proyectos y nuevas oportunidades, cuando el valor añadido bruto de varios de sus sectores todavía supera al del resto de la comarca.

Foz: la densidad de población juega a favor

La evolución del municipio de Foz se refleja en la velocidad a la que se construyeron inmuebles o se liquidaron los del banco malo y en su densidad de población. En 2002 era de 94,6 vecinos por kilómetro cuadrado y hoy supera los 102. Viveiro, el más poblado, bajó de 139 a 134.

Ribadeo: un verdadero servicio comarcal