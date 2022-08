Una falsa alarma en Barreiros obliga a movilizar al Pesca 2

La central de emergencias del 112 Galicia recibió un aviso sobre las once y cuarto de la noche de este domingo alertando de la presencia de una persona dentro del agua que podría estar en peligro en la playa barreirense de Altar y movilizó a los medios de emergencia, incluido el helicóptero de salvamento marítimo Pesca 2, con base en Celeiro. Finalmente se trataba de una falsa alarma, según informó la propia central de emergencias.

Era un particular quien avisaba de que escuchaba a un grupo de personas llamando a gritos a alguien que se encontraría en el agua en la playa barreirense.

Desde el 112 Galicia se dio aviso a la Guardia Civil, a Salvamento, a Gardacostas de Galicia y a las agrupaciones de Protección Civil de Barreiros y Foz. Desde la agrupación de Protección Civil focense se buscó a un patrón para poder movilizar la zódiac de salvamento con la que cuentan, pero es de pequeñas dimensiones y no tiene luz por lo que no era adecuada para el operativo de rescate y se descartó su utilización una vez que los medios desplazados al lugar comprobaron que no había ninguna persona en el agua y que se trataba de una falsa alarma.

El helicóptero de Salvamento estuvo sobrevolando la costa entre Foz y Ribadeo hasta pasada la medianoche y cerciorarse de que se trataba de una falsa alarma. La presencia del helicóptero a esas horas de la noche y con un vuelo muy bajo para descartar la presencia de alguien en peligro causó expectación en Foz, en la costa de Barreiros y Ribadeo.