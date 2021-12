Falleció José Pérez, último 'gancheiro' y guardián de los secretos del río Eo

El lunes falleció José Pérez Molejón, conocido como Pepe El Barbas, y con él se extinguió un oficio vinculado directamente al río Eo, el de gancheiro. Este vecino de la localidad asturiana de San Tirso de Abres era el último de una estirpe dedicada a dos cosas sobre todas las demás, conocer el río y conocer la pesca. Murió con solo 68 años en el Hospital Central de Asturias y fue enterrado este martes. Más que por sus inicios como gancheiro conviene empezar por su final, unos últimos años en los que siempre se mostró convencido de que la pesca en el río Eo se puede recuperar siempre y cuando Galicia y Asturias, Xunta y Principado, trabajen juntos y con sentido común, escuchando a los que, como él, conocen el río.

Pérez Molejón ya era pescador de truchas con seis años. Así que eso explica su incorporación tempranísima al oficio de gancheiro, con solo trece años. Su gusto por las truchas dio paso de forma casi automática a la pesca del salmón y con él consiguió un récord en Piago Maior, un ejemplar de 12,5 kilos. Fue en el mismo lugar en el que en 2009 ayudó a Miguel Álvarez a capturar el campano.

Pero Piago Maior iba a pasar a la historia por algo diferente, ya que era allí donde iba Franco a pescar. Él estaba ya trabajando y recuerda haberlo visto varias veces en el puente de El Llano, aunque nunca le acompañó a pescar, como sí hizo con el que fuera su ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga.

Acompañar a los pescadores era la esencia de su trabajo y todo el mundo le señalaba con el dedo por lo bien que lo hacía y lo atinado de su ojo desde que empezó a utilizarlo en un ya lejanísimo 1966 que él recordaba en este diario como "buenos tiempos" para la pesca, con unos 16 gancheiros en un espacio declarado Coto Nacional de Turismo.

Pero además tenía algo muy particular que le diferenciaba de la mayor parte de sus colegas, la generosidad. Compartió siempre los nombres de los pozos, las posturas o lugares en los que suelen pararse los salmones, cómo montar bien los aparejos y a hacer bien el nudo perfecto para cada momento. Eso fue lo que le hizo ganarse una enorme popularidad. Eso y que todos le recuerdan "con una sonrisa, nunca tenía mala cara".

Este vecino de San Tirso era muy solicitado durante la temporada de pesca y no solo en el Eo, porque sus conocimientos sobre el mundo de la pesca de río le llevaron a trasladar su oficio también al Narcea, al Esva o al Cares, entre otros. Decía que muchos pescadores le escuchaban y atendían, pero otros preferían que no pero a él nunca le parecía mal: "A eses hai que deixalos".

Finalmente Pepe El Barbas se murió sin haber conseguido otro de sus objetivos, traspasar su sabiduría a un recambio generacional. No pudo ser. Él en cierto modo lo anticipaba, porque sabía que ser gancheiro ya no era rentable. La temporada de pesca mermó tanto y las capturas cayeron de tal modo que nada de eso merece ya la pena. Solo podía hacerse como lo hacía él, por afición, de modo que pasó lo que en cierto modo prevía, que con él se acabaría el oficio, como así fue.

Un oficio, por cierto, que debe su nombre al primer método que había para sacar los salmones del agua, con un gancho. Luego llegaron otros distintos como los lazos o la sacadeira.

Tras él deja un impresionante álbum fotográfico y de recortes con todo lo que pudo reunir de su carrera y del río Eo. Detallista también en eso, conservaba muchísimas imágenes que ahora son oro puro, historia del río.

Por cierto, para los grandes aficionados, que se sepa que Piago Maior no era su pozo favorito, era A Volta "sobre todo nos meses con agua, coma abril", que es cuando los asturianos permiten pescar ya. En Galicia, no. Otra de esas diferencias que tanto le disgustaban porque en su opinión un objetivo viable era volver a capturar 300 salmones en el río por temporada, pero para ello era necesario cambiar muchas cosas y no solo lo vinculado al control de los cormoranes, enemigos habituales ahora pero que él creía que no eran los únicos culpables de la falta de pesca en el Eo.