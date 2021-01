Dos ancianos que habían sido trasladados al Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi) de Santiago desde el hospital asilo San Sebastián y San Lázaro de Ribadeo tras dar positivo en coronavirus fallecieron. Tenían 99 y 91 años y ambos presentaban patologías previas.

En esta jornada se espera que regresen al hospital asilo ribadense tres personas que estaban en el Cegadi pero superaron la enfermedad. También está previsto que el miércoles personal del Hospital Público da Mariña realice un nuevo cribado general en el centro para comprobar la evolución del brote.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, comentó que "o resto de persoas usuarias, tanto as que continúan no Cegadi como as que sempre permaneceron no Hospital Asilo, evolucionan con normalidade e manteñen, en termos xerais, uns niveis aceptables de sintomatoloxía, a pesares de que moitas delas teñen unha idade moi avanzada e presentaban xa patoloxías previas. En canto ao persoal e á relixiosa, tamén se atopan en proceso de recuperación".