Fallece el usuario de la residencia de Trabada con covid-19 que estaba ingresado en Burela

El usuario de la residencia de Trabada diagnosticado de covid-19 en los últimos días y que estaba ingresado en el Hospital da Mariña, en Burela, falleció, situación que lamenta la Diputación de Lugo.

Esta persona trasladada al Hula hace dos semanas por otra patología, entonces no tenía el coronavirus, según la Diputación de Lugo, que dice que le comunicaron el contagio cuando volvió a ingresar en el hospital mariñano por una complicación de la cirugía efectuada en el hospital lucense.

Es la víctima 147 diagnosticada de coronavirus en la provincia desde que comenzó la pandemia

POLÉMICA. La residencia de Trabada se sumó en los últimos días a los centros con nuevos positivos al contagiarse dos usuarios, según Sanidade. La Diputación indicó que al conocer que había un positivo se le aisló a última hora del jueves 24 y los trabajadores que tuvieron contacto con esa persona están confinados en sus domicilios.

El organismo afirmó que las autoridades sanitarias comunicaron que no harán pruebas a toda la comunidad del centro hasta el martes 29. Al considerar que la dilación de cinco días supone un riesgo, la entidad provincial decidió realizar un cribado masivo a los 27 residentes y 27 empleados entre este sábado y domingo para minimizar el impacto.

Sin embargo, el Servizo Galego de Saúde desmintió dicha información y aclaró que en la residencia de Trabada realizan cribados periódicos cada 15 días. De hecho, este miércoles realizaron uno masivo del que resultaron dos usuarios positivos, que comunicaron a la dirección para que adoptase las medidas oportunas. Uno de ellos, el fallecido este sábado, fue ingresado en el Hospital da Mariña, situado en Burela.

Además, según el Sergas, el 21 ya habían hecho pruebas y recogido saliva a todos los trabajadores, dentro del control semanal y dieron negativo.

El Sergas realiza este sábado una PCR a los usuarios y el domingo hará otra a los trabajadores. "É absolutamente falso que o Sergas non estea a facer os cribados. A única autoridade competente para facelos e decidir cando e como se deben facer é a Dirección Xeral de Saúde Pública. Realízanse todos os necesarios en función dos criterios epidemiolóxicos e nos prazos estipulados. Ademais, son os únicos resultados válidos para a toma de decisións", recalca.

DIPUTACIÓN. El organismo provincial aseguró este sábado que en ningún momento cuestionó los cribados periódicos que realiza el Sergas en las residencias, pero sí señaló que las autoridades sanitarias de la Xunta "comunicáronlle ao servizo provincial de Benestar que non poderían previsiblemente facer as probas PCR a toda a comunidade da residencia ata o vindeiro martes 29, co cal pasarían cinco días desde a detección do caso positivo".

La Diputación entiende que es mucho tiempo y supone un riesgo "tratándose dun colectivo tan vulnerable”, por lo que decidió realizar las pruebas para acortar tiempos y minimizar riesgos. Una vez que esta intención se conoció esa intención, el Sergas contactó con la coordinadora de gerocultores de la residencia y no con el organismo provincial, según la entidad, para comunicar que este sábado haría un cribado a los trabajadores y este domingo, a los usuarios.

El organismo considera acertado que "a Xunta rectifique e adiante a realización das probas que inicialmente tiña pensado facer o martes". Además, la Diputación afirma que una vez que cuente con los resultados de su cribado lo dará a conocer y evaluará en coordinación con las autoridades sanitarias, como tenía previsto, si es necesario adoptar nuevas medidas.