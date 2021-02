Las autoridades sanitaria han notificado este viernes 24 decesos de personas que se habían sido diagnosticadas de coronavirus.

Entre los fallecimientos notificados se encuentra el de un hombre de 85 años que estaba ingresado en el Hospital da Mariña. También se añade la muerte de una mujer de 98 años, usuaria de la residencia Nosa Sra. do Carme de Sarria, que ya había sido comunicada el lunes.

De este modo, desde que comenzó la pandemia, el número de víctimas mortales de la pandemia en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte, se sitúa en 196. Aunque cabe señalar que el Sergas solo suma 188 en su cómputo oficial al no incluir algunos lucenses fallecidos en otras provincias. En cuanto a Galicia, la cifra sube a 2.080.

En cuanto al resto de decesos, se han registrado del siguiente modo:

El día 11 de febrero, un hombre de 72 años en el Chus, una mujer de 62 años en el Chus, un hombre de 85 años en el Chus, un hombre de 88 años en el Chus,, una mujer de 71 años en el Hospital do Salnés, una mujer de 83 años en el Chuf, una mujer de 95 años en el Chuf, una mujer de 83 años en el Chuf un hombre de 85 años en el Chuo, un hombre de 96 años en el Chuvi y un hombre de 80 años en el Chuac.

El día 12 de febrero, una mujer de 74 años en el Chup, un hombre de 87 años en el Chup y un hombre de 60 años en el Chuf.

Además, se han notificado una serie de fallecimientos que se han producido en días anteriores en residencias. Una mujer de 98 años en la residencia Bo Día Sagunto de Vigo, una mujer de 90 años en la residencia Vila do Conde de Gondomar, un hombre de 92 años en la residencia Vila do Conde de Gondomar, una mujer de 89 años de la residencia Vila do Conde de Gondomar, un hombre de 80 años en la residencia Vila do Conde de Gondomar; y una mujer de 99 años en la residencia Paz e Ben de Tui, una mujer de 93 años en la residencia Paz e Ben de Tui y una mujer de 88 años en la residencia Paz e Ben de Tui.

Todos ellos presentaban patologías previas.