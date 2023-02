Fálame Sempre recupera la Festa dos Callos de Vilaxoane

La Festa dos Callos vuelve el próximo domingo al barrio focense de Vilaxoane de la mano del grupo de Carnaval Fálame Sempre, cuyos integrantes decidieron tomar este año la iniciativa de organizarla, con la colaboración de la comisión de fiestas del San Blas y el Concello.

"Xa había anos que non se facía e decidimos facernos cargo da organización para que non se perda a tradición desta festa e tamén como unha maneira de financiar os gastos do Carnaval, xa que unha parte do que recademos será para a comisión de festas e a outra para nós", explica Óscar López, uno de los integrantes del grupo que estos días ultima no sólo los detalles de esta fiesta gastronómica sino también su participación en el desfile focense.

Las raciones de callos, que cuestan 12 euros y van acompañadas de pan, vino, postre y café, empezarán a servirse a las dos de la tarde en la carpa de A Pedreira, que alberga las fiestas de San Blas al pie de la carretera de entrada a Foz y que cuenta con calefacción. Los callos podrán consumirse en la propia carpa o bien llevarlos a casa, ya que son muchas las personas que optan por esta segunda opción.

Las personas que decidan degustarlos en la carpa podrán disfrutar de una sesión vermú y también habrá servicio de bar. Ya pueden adquirirse tiques de manera anticipada en el teléfono 982.13.22.30 (Víctor) o en la librería A Rapadoira de Foz.

La Festa dos Callos pondrá el broche final a las fiestas de San Blas del barrio que empiezan ya el viernes, día del patrón, que es protector de la garganta. El primer día de festejos la capilla del santo estará abierta durante todo el día para que los fieles puedan acercarse a rezar y para la imposición del santo. También podrán volver a comprarse en la entrada del templo los famosos panes que elabora para ese día la pastelería Anduriña y que llevan una parte de agua bendita en la masa. Habrá misa a la una, seguida de procesión y de sesión vermú con el dúo Belinda. A las seis de la tarde volverá a oficiarse una misa. Y por la noche habrá verbena a cargo del dúo Belinda y la orquesta Solara.

El sábado la misa volverá a ser a la una y la sesión vermú estará amenizada en esta ocasión por el trío Principal, que también actuará en la verbena acompañado de la orquesta Gran Parada.

"Este ano xa se recupera a festa co formato de sempre, despois de que estivera parada os dous últimos anos por mor da pandemia", explica María José Villarino, de la comisión de fiestas.