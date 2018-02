EL DISFRAZ en Foz es una segunda piel. Son una minoría los que no están dañados por el virus del Carnaval en la villa marinera. De entre los afectados, hay un grupo, Fálame sempre, que este año tiene el honor de abrir la fiesta con el pregón, del que no quieren desvelar su contenido. Se espera una tormenta de risas acompañadas de anécdotas, recuerdos y experiencias.

Su historia se remonta a 2002. Ya antes, algunos de los fundadores se disfrazaban durante el Carnaval de Foz, pero lo hacían fuera del circuito del propio desfile. Uno de los fundadores, César, que algún año participó con el grupo Gandallada, fue el que propuso la idea de crear un grupo y participar en la comedia. Otros también lo habían sugerido. Y así se formó Fálame sempre con Fran, Rubén, Óscar, Juan, Guerra, César y el pequeño Arisbel, que era un niño.

Para encontrar significado al nombre del grupo hay que bucear en la tradición lingüística focega, muy particular. Entonces, y ahora, era una frase típica que se decía cuando alguien te ve y se hace el sueco para no saludarte. "Fálame sempre", te espetaban, con segundas. "Hai un veciño de San Martiño que o di moito: Crisanto", dice Fran Fanego, uno de los componentes del grupo.

El grupo lo forman Fran, Rubén, Óscar, Juan, Guerra, César, Pernas, Víctor, Rubenciño y Orense conduciendo el remolque

La primera vez, en aquel lejano ya 2002, fueron de un clan gitano. Lo pasaron bien. Con los años, tocaron muchos palos. Fueron de trapecistas, de Star Treck, de AC/DC, enfermeras, de Isabel Pantoja y Julián Muñoz, de bar de alterne, ... ¿Cómo eligen el tema? Durante el año fotografían mentalmente cualquier cosa que les llame la atención y se va hablando entre los miembros del grupo, que al ser amigos se ven habitualmente. En Navidad concretan y cuando reciben el Año Nuevo se ponen a trabajar en el plan.

​Ahora ya no son seis, son nueve. A los fundadores hay que unir a Pernas, Víctor y Rubenciño. Hubo gente, amigos de unos y otros, que entraron y que se fueron. Buscan la continuidad, que exista cantera. Por eso, este año irán algunos niños con ellos durante su actuación que, por supuesto, es secreta, aunque podemos desvelar que tiene algo de deportiva.

Ganaron dos primeros premios durante estos años que llevan desfilando. Cuando iban de legionarios y de ahorcardos portugueses. Fueron dos ediciones consecutivas, 2009 y 2010. Pero también consiguieron dos segundos puestos, un tercer premio y otro a la mejor interpretación. "O que máis traballo nos deu foi cando fomos de trapecistas, porque levábamos un remolque grande", dice Fanego, que recuerda que el conductor del vehículo que llevan es Orense.

En el recuerdo de Fálame Sempre está Rocha, uno de sus miembros que falleció en un fatídico accidente de tráfico en 2014

"Cada ano é máis difícil conseguir premios porque cada vez hai máis grupos", dice Fanego, que recuerda con aprecio cómo les aplaudían el año que fueron disfrazados de legionarios: "Sorprendeunos moito, porque a xente flipaba e lles gustou".

INESPERADO. El paso de dar el pregón es algo que no esperaban... del todo. "Antes ou despois sabíamos que nos iba tocar, porque vai un pouco por antigüidade, pero sorprendéunos un pouco", dice Fanego, que no desvela el pregón, aunque sí desliza algunos matices interesantes, como que hablarán todos los miembros del grupo, intentarán ser breves y harán una entrada sorpresa. Reconoce que no tenían ni idea de cómo hacer un pregón "porque sempre nos pilla o toro e o venres e adoitar estar liados ata última hora cos preparativos", apunta.

En el recuerdo de este grupo siempre estará Rocha. Fue uno de los miembros del grupo que, tristemente, falleció en un accidente de tráfico en el año 2014. "Botámolo moito de menos, e estos días moito máis, porque sempre estamos lembrando anécdotas; témolo moi presente", dice Fanego, que quiere agradecer públicamente a toda la gente que ayuda al grupo para poder llevar a cabo su sueño, que no es otro que hacérselo pasar bien a todos los que les vayan a ver y disfrutar ellos mismos del Carnaval de Foz.

Concurso de coplas: Siete grupos están inscritos para subir al escenario



El concurso de coplas abre el viernes la gala de presentación del Carnaval, a partir de las ocho y media de la tarde en la Sala Bahía. Las inscripciones para subirse al escenario se cerraron con siete grupos: Los Guindillas, Ruxe-Ruxe, Trouleiras, As Farangullas, Sin Xeito, Bonaerensis y Pé do Molete. Gala La gala estará presentada por el locutor de Radio Foz, David Val y se abrirá con el pregón de Fálame Sempre, previsto para las ocho de la tarde. Después de las carcajadas que arrancarán las coplas y para cerrar el acto, al que mucha gente acude disfrazada, intervendrán el rey y las damas.