La factura de la luz del Concello de Burela pasó de 22.000 a 56.000 euros en enero

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, quiso llamar la atención este miércoles sobre los incrementos que tienen que afrontar los concellos en la factura de la luz. En Burela lo ejemplarizó comparando los recibos del mes de enero: si en ese mes de 2021 habían pagado 22.000 euros, este año fueron 56.000, es decir, 34.000 euros más.

"Esta suba significa que ao longo do ano o incremento vai ser moito maior", destaca, por lo que añade que la actividad municipal "estará condicionada por estas continuas subas, xa non só da luz senón tamén do gas e do combustible que acabarán por repercutir en todo o demais".

Llano avanzó que desde el Concello ya están estudiando la manera de reducir de algún modo estas facturas, como temporizar más luces, seguir cambiando las luminarias para las de tecnología led, reducir el consumo ahora que los días empiezan a ser más largos o analizar un posible cambio de compañía.

"Os concellos podemos mirar de adoptar medidas que poden ter máis ou menos efecto, pero o importante é que hai que tomar decisións para poñer freo a esta alza continúa da enerxía que nos afecta a todos e a través das federacións galega e española de municipios, os concellos temos que ver de mobilizarnos na busca dunha solución rápida", aseguró.

Llano reconoció que la actividad municipal está "tensionada" por este gasto que no deja de subir y que también condiciona los presupuestos y avisa que puede afectar a la licitación de nuevas obras. "As subas da enerxía acaban afectando a todo, como os materiais e iso pode comprometer o sacar con garantías as licitacións de obras", afirma.