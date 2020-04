La fabricación casera de equipos de protección para frenar el avance del Covid-19 está en alza por toda la comarca, donde reside la coordinadora del grupo Coronavirus Makers para la provincia. Las pantallas tienen como fin evitar el contagio por contacto con saliva, por lo que funcionan como una primera barrera, pues las viseras no evitan el uso de mascarillas, pero permiten utilizar esas más veces.

La iniciativa de creación de pantallas protectoras individuales con láminas de PVC es nacional, pero ha calado en A Mariña, con once integrantes, y en Galicia, con 1.800 fabricantes particulares. Estos tienen impresoras en 3D, son muy activos en redes sociales y se pusieron de acuerdo para sacar adelante este proyecto.

"Empezamos o 24 de marzo a tope, o problema que tivemos foi organizar a quen envialas e como movelas, ao comezo fixemos una distribución interna, pero agora xa buscamos apoios", explica desde Cervo la coordinadora, que prefiere mantener el anonimato.

El grupo ya repartió 511 pantallas y tiene otras 128 en stock. Las entregas beneficiaron a la residencia Balcón do Eo, en Ribadeo; y al centro de salud de Trabada, a quienes se lo distribuyó la Guardia Civil, mientras que el GES de Cervo hizo lo propio con el hospital mariñano, que ya recibió 219, y también llegaron a centros de salud y residencias como las de Xove, O Valadouro o Foz.

El día a día de la coordinadora arranca a las seis de la mañana, ya que "xestiono o que me piden, vou polas casas, recollo as acabadas, reparto material e xestiono a súa distribución, segundo as peticións que nos chegan", que "son moderadas", señala. Lo más complejo es la logística y el transporte. "Teño o centro loxístico na casa, case todo Lugo depende de min", explica. Su jornada es de más de 20 horas.

La coordinadora dice que ahora necesitan PLA, por si alguien puede colaborar con este material. Hasta el momento las realizaron con lo que tenían en casa, que habían comprado por internet, pero están agotándolo. "É un traballo moi gratificante, pero cansado, que facemos con moito gusto porque hai que saír desta emerxencia canto antes", recalca.

Los makers llevan un registro de lo que hacen, con un control de calidad y envío. El modelo de visera, que fue diseñado por médicos y creadores, cuenta con autorización del Sergas. El grupo también recibe donaciones, por cada 25 pantallas que entrega obtiene una bobina de filamento, pero el problema radica en su transporte, que algunos costean de su bolsillo.

A PONTENOVA Y XOVE. El Concello de A Pontenova agradece la donación de pantallas de protección para las auxiliares de ayuda a domicilio realizada por Isabel Folgosa, así como las mascarillas aportadas por María del Carmen Moreno y Luis Rodríguez. Este las entregó al principio de la crisis cuando resultaba imposible conseguirlas por ningún sitio. Los geles hidroalcohólicos los entregó Salvador de la farmacia Os Fornos. "Gracias a esas medidas de seguridade as nosas auxiliares están menos expostas".

El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, indica que el Concello repartió 550 mascarillas entre los locales del municipio que continúan abiertos al ser considerados esenciales. Estas fueron realizadas por un grupo de 15 costureras del concello y se pueden lavar, lo que permite su reutilización.

El Ayuntamiento xovense consiguió además un lote de 900 mascarillas más en Portugal a través de un proveedor chino que las descargó en Oporto y con el que se contactó con la mediación de un conocido. Estas se distribuyeron al personal de ayuda en el hogar, que ahora tiene surtido para unos días. Además, hay que sumar las que envió la Xunta.