La fábrica de Alúmina es el mayor consumidor de gas de todo el país

El presidente del comité de Alcoa en San Cibrao, José Antonio Zan, apuntaba el dato de que la fábrica de Alúmina es "la mayor consumidora de gas de todo el país" y la propia empresa pone cifra a esa dependencia de esta energía con precio desorbitado actualmente: 3.500.000 megavatios (MW) anuales, con lo que esta planta representa "el 1% de la demanda total nacional de gas natural", dice la empresa.

Es un dato que corresponde con la fábrica en su máximo nivel de producción, de 1,6 millones de toneladas al año, sin embargo en la actualidad está aplicando una reducción, que este mes puede llegar al 60%, con el objetivo de paliar el coste de esta energía.

Alcoa traslada que pierde dinero con cada tonelada de alúmina que fabrica desde que se disparó el precio del gas. Si a principios de 2021 lo pagaba a 45 dólares la tonelada, para el tercer trimestre de este año estima que lo hará a 245 dólares. Así, a principios de julio decidió aplicar una reducción inicial del 15%, pero aún no había terminado ese mes cuando planteó llegar a entre un 50 y un 60% entre agosto y septiembre con el objetivo de "mitigar en parte las pérdidas provocadas por los altos precios del gas natural".

La empresa dice que está haciendo "un seguimiento de la situación" y que bajar la producción de alúmina ha reducido en parte las pérdidas, "pero siguen siendo grandes. El impacto a los precios del mercado a los que está expuesta la planta es muy significativo", aseguran.

Con la idea inicial de recortar la producción un 15%, Alcoa estimaba perder 75 millones de dólares en el tercer trimestre del año, que se reducirían en un tercio al llegar al 50% de la capacidad, con lo que los números rojos rondarían los 50 millones de dólares en los últimos tres meses de este ejercicio.

La empresa defiende que la refinería dispone de flexibilidad técnica para ajustar su producción, pues no es la primera vez que lo hace "por razones operativas o de mercado", y añade que esta reducción no afecta a los acuerdos con los clientes, al empleo o a inversiones planificadas en la planta, aunque es inevitable que los trabajadores no tengan cierta preocupación si la situación se alarga.

Demanda: el Comité está a la espera de reunirse con la dirección

El comité de empresa solicitó una reunión con la dirección de Alúmina con el objetivo de conocer en detalle su situación y las intenciones de la empresa. La CIG planteó en el último pleno del órgano sindical pedir este encuentro, pues según explicaba su portavoz, Xosé Paleo, Alcoa debe "aclarar cal é o futuro da planta".



Recordaba que no tuvieron más información desde que se anunciaron los recortes productivos y que hubo recientemente una visita de directivos de Alumina Limited —propietaria del 40% de la fábrica de Alúmina— "que non sabemos que determinacións tomaron". El sindicalista también espera saber si la reducción del Iva del gas del 21 al 5% que anunció el Gobierno beneficiará a la fábrica sancibrense, o las previsiones para alargar la vida de la balsa de lodos rojos.



Aluminio



En cuanto a la fábrica de Aluminio, el miércoles se retoman las reuniones de seguimiento del plan para hibernarla hasta 2024.