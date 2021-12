La faba verdina se queda como está

Mondoñedo acabó por conseguir que desde la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se decretara la conservación al menos durante diez años de la denominación comercial Faba Verdina de Galicia para la faba pequeña y de ese color que se produce en numerosas zonas de la comarca mariñana y que el Concello quiso conservar con la intención de conseguir acceder al mercado lo mejor posible.

A esa denominación se habían opuesto tanto Faba de Asturias como Faba de Lourenzá, que arguyeron distintos puntos para que esa denominación no siguiese adelante, algo que finalmente desestimó el ministerio.

La exalcaldesa de Mondoñedo y actual teniente de alcalde, Elena Candia, que inició el proceso para conservar esa denominación, quiso dejar muy claro que en realidad la creación de la marca Verdina de Galicia "non vai contra ninguén, e moito menos contra Faba de Lourenzá, de ningún xeito", sino que en realidad lo que persiguen es tratar de garantizar una comercialización que sea la mejor posible "para un produto que sempre consideramos que é distinto e que ten unha calidade enorme".

Lo que sí admitió es que consideraba que el producto podía desvanecerse entre unas denominaciones que considera que son ya muy potentes y, por otro lado, "sei que neste momento conseguir unha Indicación Xeográfica Protexida (IXP) é moito máis complexo que hai uns anos, e non nos compensaba meternos en algo tan complicado que ademais ía levar anos sen garantías dun desenlace coma o que queríamos".

Como demostración de su afirmación, dice que durante el tiempo en que se fue desarrollando ese proceso y el ministerio adoptaba una decisión, se trabajó "para conseguir que a Verdina de Galicia fose perdendo esa crenza popular que había, totalmente errada, de que era sempre un acompañamento para comer con marisco, xeralmente con ameixas, que demostramos que non era certo e que poden ser perfectamente as protagonistas de moitos pratos tal e como queda demostrado co paso do tempo".

Entre esas acciones para conseguir dicho objetivo, Candia recuerda que ya realizaron en 2019 unas jornadas gastronómicas y un libro de recetas en el que se ofrecían distintas posibilidades en las que la faba verdina era la protagonista de un plato o bien lo compartía con algún otro alimento. "Agora imos facer un novo recetario que temos practicamente ultimado, só fai falta algún pequeno detalle para rematalo e darlle publicidade. Agora será moito máis sinxelo e áxil porque xa temos a base anterior sobre a que traballamos así que pensamos que irá moito máis rápido", indicó Candia, quien recordó además la reciente celebración de unas jornadas gastronómicas que hubo en varios establecimientos de Mondoñedo el pasado fin de semana.

DESDE ASTURIAS. En el caso de las reclamaciones que hicieron desde Faba de Asturias para tratar de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no aceptase la denominación Faba Verdina de Galicia apuntaron a los responsables de dicho departamento ministerial que lo que no se podía utilizar era la palabra faba.

Según indicaban, ese palabra se usa exclusivamente en lengua asturiana y «es un producto protegido por el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida por Faba Asturiana. La incorporación del término Galicia no elimina el riesgo de confusión o asociación con los registros oponentes», por lo que solicitaban que esta denominación no se aceptase.

A raíz tanto de ese recurso de Faba de Asturias como del que presentaron en Faba de Lourenzá, que fue de aspecto más técnico y que oponía que se podía generar una confusión con el nombre Faba de Lourenzá, desde la oficina ministerial consideraron que eran cuestiones que no eran correctas y se aceptó la consolidación de esa denominación, Faba Verdina de Galicia.

A partir de ahora continuará dando pasos para que además de legalmente el público continúe consumiéndola.