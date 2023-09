La faba es la reina de Lourenzá

El actor Xulio Leal hizo una curiosa aportación ayer a la trigésimo primera Festa da Faba de Lourenzá con la lectura del pregón que en 1998 dio el intelectual Francisco Fernández del Riego, que entonces recordaba que era la festividad mayor del concello y ensalzaba ese característico producto del valle, que un año más es el protagonista de este fin de semana. Las casetas de los siete fabeiros presentes en la Praza do Conde Santo presentaron menos producto y más caro debido a la sequía y al aumento de los costes, pero destacaron su calidad, aunque estimaron que la cosecha se redujo prácticamente a la mitad.

Los visitantes pudieron adquirir el kilo de faba envasada bajo la IXP a 15 euros y el medio, a 8,5. La verdina se despachó a 14 y 8 euros, respectivamente. Entre la que pusieron a la venta a granel, la más demandada fue un año más la galaica fresca, cuyo kilo se pagó a 12 euros por 14 de la seca. En vaina costó siete euros, igual que la de caldo; 9 valía la de colores y la verdina cotizaba a 13.

La alcaldesa, Rocío López, dio la bienvenida a los fabeiros, a su homóloga de Moeche, concello invitado este año, a los asistentes y al resto de autoridades, entre las que estaban el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, o el conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

La regidora resaltó el "sabor incomparable dunha leguminosa recoñecida en todo o mundo". Recordó que ayer se cumplían ocho años de su primer discurso, en el que había expresado que "tiña moita sorte, porque nacín no corazón do val, medrei e crieime nas terras onde medra a nosa prezada faba. Sentín ledicia e orgullo inmenso de ser de aquí e de ter nacido rodeada de fabas, de algo tan minúsculo, que á súa vez é tan complexo, tan grandioso". Rocío López señaló que desde entonces aprendió "a querela máis, dende outra perspectiva, coa obriga e a responsabilidade de traballar para que esta festa sexa mellor cada ano, que gañe programación, actividades e sobre todo para que reúna todas as condicións para ser unha cita gastronómica ineludible".

La alcaldesa confesaba que "vai ser unha das festas mellores dos últimos anos, a pesares de que hai pouca produción pola seca, pero a calidade é excepcional". El fabeiro José Cuadrado, de Terras da Mariña, esperaba mucho público por la espectacular jornada de sol —casi 35 grados—: "Dentro da mala colleita que tivemos este ano contamos ter suficiente para satisfacer as necesidades dos visitantes".

También se pudieron degustar 1.500 raciones, que el chef del Dúas Liñas de Arzúa y presentador del Tupper Club, Álex Iglesias, preparó durante la demostración en un guiso marinero con mejillones y cerdo, así como en filloas, destacando la versatilidad del producto. Expuso la importancia de elegir entre faba verdina o blanca, aconsejando la primera para los guisos de pescado y la blanca para las carnes. Alfonso Cartoy, de Almas do Val, reconoció que "non damos trasladado os custos de produción, porque este ano a seca golpeounos moito, perdemos cantidade e quedou máis pequena e con menos peso. Este ano a colleita veu rápida, case non temos fresca porque vendemos case o 90% para Asturias, un nicho de mercado que non somos quen de cubrir". Para los fabeiros la cita constituye un escaparate ideal para su promoción. "Que nos vexan, que proben, que veñan dos restaurantes e leven unha mostra do produto para que logo poidamos entablar unha relación", recalcaba Cartoy. Mientras, Pablo Fernández, de Horta Valego, subrayaba que "cada vez se aprecia máis" y José Ángel Marful, de Fabas Maruxa, destacó las ventas de la fresca, de la que ofrecen varias clases.