Ezequiel Montoya Montoya: "Tuve muchas dificultades para estudiar, pese a que soy capaz"

El vecino de Burela Ezequiel Montoya, de 35 años, explica los inconvenientes que tuvo que sobrellevar para abrir dos negocios, la compraventa Garaje Cars en Burela y la tienda Koquetas en Foz porque ser de etnia gitana todavía es un estigma para algunos.

¿Qué tal les acogieron en Burela?

La gente de Burela fue muy agradable, no tuvimos un problema. En cambio, en Ribadavia y en Ribadeo había mucho racismo. Mi infancia fue complicada. Terminé mis estudios a los 28 años porque en Ribadeo no nos hacían caso, incluso los profesores tenían comentarios muy racistas. Mis compañeros del colegio eran muy buenos conmigo, pero cuando había cumpleaños no nos invitaban porque sus padres no se lo permitían, es muy duro ir hasta la cancilla y darte la vuelta. La única que me invitó fue Adriana Bouza.

¿Tuvo obstáculos para estudiar?

Me pusieron muchas trabas para estudiar, pese a que soy una persona capaz, aún ahora no descarto estudiar algo más. Hacía las tareas, levantaba la mano y pasaban de nosotros (iba con dos primos). A veces teníamos que sacar un pronto, porque hacían cosas inhumanas con nosotros. Si entrábamos en una pelea, por ser gitanos ya nos castigaban, aunque no empezásemos nosotros.

¿Cómo continuó las enseñanzas?

Tenía primaria y a los 25 años quise sacar la Eso, lo hice en Foz por adultos con notas buenas. Me encantaba estudiar, pero antes no me lo permitieron porque no me daban atención suficiente. Por eso no generalizo, porque el jefe de estudios en Foz se sorprendió y durante años me puso como ejemplo. Si me hubiesen dado la oportunidad de estudiar hoy a lo mejor tendría otros estudios y me dedicaría a otra cosa.

¿Tiene dificultades la población gitana para integrarse?

A veces no nos permiten integrarnos, como cuando vas a alquilar una casa. He visto que a familiares o amigos no les alquilan por el simple hecho de ser gitanos. Después preguntan cómo se van a las chabolas. También pasa cuando piden trabajo y no se lo dan por ser gitanos. Así, muchos viven gracias al Gobierno que les da ayudas. La desconfianza es grande, se acumula con los años. Antes vendían cestas o robaban gallinas para comer, y eso quedó ahí. Ya solo la descripción de la palabra en la Rae era despectiva, ahora la modificaron gracias a las gestiones de asociaciones y de defensores de los derechos humanos.

¿A qué atribuye el rechazo?

Es por tradición. No digo que haya algún gitano malo, como también hay payos. Mi padre es el patriarca de Burela, cuando un payo mata a alguien es él el asesino, pero cuando es un gitano, somos asesinos en plural. Tenemos otra cultura, pero somos personas. Creo que se generaliza mucho.

¿Por qué se instaló en Burela?

Tenía ya cuatro compraventas de oro y estaba cansado de viajar. También tengo familia con negocios aquí. Desde los 14 años trabajo, ayudaba a mis padres en la venta ambulante, que siempre fue lo nuestro. Nunca nos faltó nada, siempre tuvimos ropa limpia, y en Ribadeo hace 30 años teníamos casa propia y coches nuevos. Siempre fuimos unos currantes.

¿Cómo empezó a vender coches?

Empecé con 26 años como hobby. Me compré un coche, me encantaba pintarlos y arreglarlos. Así estuve hasta que hace tres años me hice profesional, cogí un local en Burela y abrí Garaje Cars. Has ta llegar ahí fue un camino difícil. Hubo gente que bajaba del vehículo y al ver que era gitano, daba una vuelta alrededor y se marchaba. El 70% de las personas que venían no llegaba a comprar. Al tener la tienda física, con coches de alta gama, ya ven que no eres un gitano de la calle, la imagen cambia a su juicio.

¿Cómo le va el negocio?

Desde que tengo local, el 90% de los que vienen a ver un coche compran. Para llegar a tener este local de 350 metros cuadrados he sufrido muchísimo. Agradezco que la dueña no me puso complicaciones, fue llegar y pagar. Como compraventa sin local tuve muchos problemas. Muchas veces enviaba a mi mujer, que no se asimila tanto a la imagen gitana. Incluso cuando hablaba por teléfono, me decían: "No quiero tratar con gitanada" y les corregía un poco. Con los clientes mantenía una charla y me soltaban cada salvajada. En España aún hay mucho racismo. La gente asturiana es menos racista que la gallega, nunca dejó de comprar un coche, algo que nos pasó con población local, salvo en Burela o Mondoñedo, donde nos conocen de toda la vida y son gente excepcional.

Y en Foz, tiene una tienda textil.

Durante año y medio hice un poco de colchón y abrí la tienda de Foz, Koquetas, donde la dueña del local tampoco nos puso impedimentos, aunque hubo gente que sí lo hizo, me pedían un aval bancario de un año. Era una salvajada, mantener el dinero un año en el banco bloqueado, llegué a poner el dinero encima de la mesa, que mejor aval que ese. Al final, una persona excepcional nos alquiló un local, estamos encantados y tuvimos una acogida excepcional. A la gente le sorprende mucho que tengamos una tienda de 150 metros con mucha mercancía, ropa de buenas marcas y para todos los bolsillos, es moda italiana y francesa. Tenemos zona low cost y premium.

Parece que la imagen influye.

Hoy la gente se rige por la imagen, llama la atención que tenga coches de alta gama, pero mi especialidad son las furgonetas profesionales. Afortunadamente, en Burela los niños no están viviendo lo que viví yo. No tengo nada que decir, no hacen excepción. Sabemos que Burela es multicultural, nos han abierto las puertas, es mi experiencia.