Ezequiel Franchil Gil: "Creamos bolsos joya con un escultor de Valencia"

Ezequiel Franchil Gil es natural de Argentina, aunque ya lleva 20 años en España y 14 en Ribadeo, donde fundó con su mujer María Jimena Guaglianone un taller de artesanía. Estudió Bellas Artes y se formó en marroquinería. Acaba de ganar el premio Antonio Fraguas en la modalidad contemporánea con una pieza denominada Nasa.

¿Por qué hizo esa pieza?

La nasa es un objeto que me llamó mucho la atención. La primera vez que lo vi no sabía lo que era, pregunté a los pescadores y me pareció algo fascinante. Las primeras se hacían con mimbre y si quedaban en el fondo del mar se degradaban naturalmente. También por ser respetuosa con las tallas de los peces. Utilitariamente me fascinó y como objeto es bellísimo. La pieza es una reinterpretación de algo tan icónico de la cultura marítima gallega. El bolso está elaborado con la técnica de marroquinería fina y trenzado en piel, cosido a mano.

Ya se presentó a otros concursos. ¿Crea una pieza específica para ellos?

Hago una obra específica para los concursos, que por lo general lleva mucho tiempo de elaboración. En Nasa empleé nueve meses hasta que la idea se materializó. Con la misma pieza fui finalista de los premios de Artesanía de Galicia el año pasado y en 2022 con otro bolso, Crioulo, con mezcla de trenzados, que ya vendí.

¿Qué le reportan los premios?

Es el reconocimiento de los propios artesanos, porque la mayoría de los jurados son profesionales; y también la visibilización de lo que haces, ponerte una cara.

¿Compensan tantas horas?

Mirando para atrás, todo fue cumpliendo su parte del plan: Suma, ayuda y aprendes. Siempre mantenemos lo artesanal, todo es hecho a mano, cosemos a mano, no trabajamos en serie.

¿Y en cuanto al precio?

Para mí, el precio real de cualquier objeto tiene tres pilares: el económico, porque necesitas vivir; el valor de hacer lo que nos gusta, amamos en lo que trabajamos, y buscamos la aprobación de la gente, que queden contentos con la pieza. Cuando se cumplen los tres, compensa.

¿Qué trabajo realizan en Raíces Nómadas Atelier?

Fabricamos piezas de marroquinería con tres técnicas: macramé, marroquinería fina y trenzado característico de Argentina. La mayoría de los productos son personalizados, no tenemos prácticamente stock. Trabajamos directamente con el cliente, casi todo bajo pedido. Los bolsos que hacemos llevan unas 50 horas. Este año también impartimos talleres para profesionales, y además clases de cuero y macramé.

¿Qué otros proyectos tienen?

Sí, estamos trabajando en bolsos joya con un escultor de Valencia. Son piezas de arte, hacemos cuatro por año, cada uno lleva entre tres y cinco meses. Nos movemos entre lo artístico y lo utilitario.

¿Tienen mercado estos artículos?

Sí. Cuando empezamos, con mi mujer María Jimena Guaglianone, siempre tuvimos claro que queríamos trabajar en esa línea, pero fuimos a contracorriente total, pasamos muchos años de sufrimiento, porque queríamos hacer las cosas bien y eso lleva unas horas, que hay que cobrar. Al principio no se entendía, pero ahora está consolidado y tenemos público para lo que hacemos.