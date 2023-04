La expresidenta del comité de Sargadelos Rogelia Mariña encabeza la lista del PSOE de Xove

El PSOE presentó a su candidata para las elecciones municipales en Xove, la vecina de A Rigueira Rogelia Mariña Pernas, quien fue presidenta del comité de empresa de Sargadelos.

"Preséntome con moita ilusión e con moitas ganas de impulsar proxectos prioritarios para o meu concello, como a creación de emprego ou a mellora de servizos asistenciais para a veciñanza. Vivo na Rigueira dende hai 41 anos. Polo tanto, coñezo ben as necesidades do municipio. Estrou preparada para afrontar este novo reto”, afirma la candidata, que aboga por un entendimiento entre todos "sen crispacións, con respecto e educación, para loitar como un obxectivo común, que é Xove".

Rogelia Mariña fue durante 30 años delegada sindical en la fábrica de Sargadelos y presidenta del comité, "onde foi despedida por cumprir coas obrigas que implica o seu cargo de delegada electa e representante de UXT na empresa. O despedimento foi considerado nulo polo Xulgado do Social", recuerdan desde el PSOE.

El secretario xeral del partido en la provincia, José Tomé, recalcó que se trata de "unha muller comprometida coa clase traballadora, coas mulleres e sobre todo unha gran loitadora contra as desigualdades e as inxustizas laborais. Agora dá un paso máis no fondo compromiso que xa ten demostrado co seu pobo e coa comarca para seguir traballando por un futuro mellor para todos os veciños”, dice.

Tomé considera que Xove “necesita políticas progresistas e socialistas”. “Hai que aproveitar o enorme potencial que existe neste concello e nesta comarca, e facelo escoitando á xente e resolvendo os seus problemas, cun proxecto pensado para os veciños e veciñas de Xove, centrado nas persoas e nos colectivos sociais que o conforman”, incide.