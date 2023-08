A exposición dos 115 anos de El Progreso pode verse estes días en Foz

O paseo da Rapadoira acolle a exposición gráfica e hemerográfica do 115 aniversario de El Progreso. Foi inaugurada polo alcalde, Fran Cajoto, quen loubou a traxectoria do xornal preto da información local e reivindicou a vixencia do periodismo para una información de calidade. Moitos focegos e turistas paran a ver a evolución de El Progreso e noticias destacadas deste tempo.

O cronista oficial, Fernández Pacios, os colaboradores Antón Niñe e Pepe Otero; os edís Verónica Soto e Carlos García, así como o presidente de Acia Foz, Xosé Carlos Paleo y os responsables locais de Gestagua, Ramón Hernando e Alfonso Sixto estiveron no acto, recibidos polo delegado e equipo comercial do xornal na Mariña.